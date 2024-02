Collegamento Messina-Villa San Giovanni, “non ci siamo”

Per Filt-Cgil Messina, "si è lontani dalla continuità territoriale"

“Nel collegamento marittimo veloce disservizi per utenti e lavoratori”. La Federazione italiana lavoratori trasporti, Filt-Cgil Messina, “denuncia una gestione inadeguata ed esprime preoccupazione su aspetti occupazionali e di sicurezza”. Si legge in una nota del sindacato: “In un comunicato Rfi annunciava con toni trionfalistici di avere aumentato di dieci corse il collegamento tra Messina e Villa San Giovanni effettuato dalla controllata Blu Jet srl. In realtà, i mezzi a disposizione della Blu Jet risultano essere 4, di cui due di proprietà e due a noleggio. I due di proprietà sono Tindari e Selinunte. Il primo è da tempo in cantiere e il secondo, a detta dai lavoratori, risulta avere problemi tecnici che possono influire gravemente”.

Dichiara Carmelo Garufi, segretario generale della Filt-Cgil Messina :”I due mezzi a noleggio, Eurofast e Nautilus, hanno analoghi problemi, il primo è anch’esso in cantiere e il secondo risulta in servizio con scafo armato, ovvero noleggiato con tutto il personale. “Sicuramente non possiamo parlare di continuità territoriale. Lasciare i mezzi in questa condizione sulla tratta Messina – Villa San Giovanni penalizza pesantemente gli utenti soprattutto siciliani, anche in relazione alle coincidenze ferroviarie”,

E ancora: “Non può essere garantito in queste condizioni il servizio, soprattutto in un’area molto trafficata e delicata per quanto riguarda la sicurezza e dove in passato si sono verificati incidenti gravi. Chiediamo un intervento urgente da parte dell’azienda e della politica locale per dare certezza agli utenti e ai lavoratori che rischiano quotidianamente. Esprimiamo, inoltre, preoccupazione per il mantenimento dei livelli occupazionali, e chiederemo a breve l’immediata convocazione di un tavolo per parlare di sicurezza e qualità del lavoro”.

Come sempre, siamo pronti ad accogliere il punto di vista dell’azienda, se vorrà replicare.

