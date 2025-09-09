Colli San Rizzo. Musolino sempre piena di rifiuti

L'azione di incivili messinesi che non hanno alcun rispetto per il territorio
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Situazione attuale a Musolino. É uno schifo.”
Periodicamente arrivano al nostro giornale immagini che denunciano situazioni di degrado ai Colli San Rizzo. Purtroppo visitatori incivili continuano ad abbandonare rifiuti non differenziati. Capita anche il caso di qualche messinese refrattario alle regole che si reca appositamente sui Colli per lasciare la sua spazzatura. Messina Servizi è così costretta a effettuare ciclicamente delle bonifiche che gravano sui bilanci della partecipata e, a seguire, sui nostri portafogli.