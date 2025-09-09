 Colli San Rizzo. Musolino sempre piena di rifiuti

Colli San Rizzo. Musolino sempre piena di rifiuti

Segnalazione WhatsApp

Colli San Rizzo. Musolino sempre piena di rifiuti

Tag:

martedì 09 Settembre 2025 - 17:51

L'azione di incivili messinesi che non hanno alcun rispetto per il territorio

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Situazione attuale a Musolino. É uno schifo.”

Periodicamente arrivano al nostro giornale immagini che denunciano situazioni di degrado ai Colli San Rizzo. Purtroppo visitatori incivili continuano ad abbandonare rifiuti non differenziati. Capita anche il caso di qualche messinese refrattario alle regole che si reca appositamente sui Colli per lasciare la sua spazzatura. Messina Servizi è così costretta a effettuare ciclicamente delle bonifiche che gravano sui bilanci della partecipata e, a seguire, sui nostri portafogli.

Rifiuti sui Colli

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
“Quale futuro per l’Unione europea?”, il libro della messinese Letizia Salvo
De Luca e la “gogna mediatica”: “Tolgo il video ma i rifiuti non si lanciano dal balcone”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED