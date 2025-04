Colomba pasquale con lievito di birra: la tradizione della Pasqua alla portata di tutti

In cucina con Tempostretto

La colomba pasquale è un dolce tipico della Pasqua in Italia, simbolo di rinascita e speranza. Tradizionalmente preparata con lievito madre, oggi molti scelgono di utilizzare il lievito di birra per semplificare la preparazione e ottenere risultati deliziosi in meno tempo. In questo articolo, ti guiderò attraverso la ricetta della colomba pasquale con lievito di birra, affinché tu possa portare in tavola un dolce goloso e significativo per celebrare la Pasqua.

foto 1

Ingredienti

Per l’impasto:

500 g di farina forte per grandi lievitati W380/400

180 g di zucchero

150 ml di latte tiepido

150 g di burro ammorbidito

3 uova

30 g di lievito di birra fresco

1 pizzico di sale

70 g di canditi (arancia e cedro)

la scorza grattugiata di un limone e di un arancio

1 bacca si vaniglia

Per la copertura:

100 g di zucchero a velo

50 g farina di mandorle

20 g di amido di mais

50 g di mandorle intere

2 albumi

Granella di zucchero (facoltativa)

Procedimento

Preparazione del lievito:

Inizia sciogliendo il lievito di birra in un po’ di latte tiepido insieme a un cucchiaino di zucchero. Lascia riposare per circa 10 minuti, finché non si formerà una leggera schiuma in superficie. Impasto:

Nella boule della planetaria, inserisci tutta la farina e le uova, il latte con il lievito di birra sciolto ed il latte rimanente. Avvia la planetaria e impasta fino ad incordare l’impasto. Aggiungi lo zucchero non tutto insieme ma in due tre volte aspettando sempre che venga assorbito dall’impasto prima di versare il successivo. Lo zucchero tende a slegare l’impasto in quanto si lega all’acqua presente. Dopo che lo zucchero è stato tutto assorbito inizia ad aggiungere il burro a pomata, anche questa volta, poco alla volta aspettando sempre che venga assorbito il pezzettino che hai inserito prima di versare il successivo. Aggiunta dei canditi:

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, unisci i canditi e continua a impastare fino a quando non saranno ben incorporati. Infine, aggiungi il pizzico di sale e l’estratto di vaniglia e le scorze di limone e di arancio. Lievitazione:

Forma una palla con l’impasto e mettila in una ciotola leggermente unta. Copri con un canovaccio e lascia lievitare in un luogo caldo (26°) fino a quando non triplica di volume. Forma della colomba:

Una volta lievitato, trasferisci l’impasto su un piano di lavoro unto con dell’olio o del burro in quanto l’impasto risulterà appiccicoso e dividilo in due parti: una più grande per il corpo della colomba e una più piccola per le ali. Modella il corpo a forma di “ciambella” e le ali in forma di triangoli da posizionare sopra. Seconda lievitazione:

Adagia l’impasto modellato in uno stampo a forma di colomba e lascia lievitare nuovamente per circa un’ora, o fino a quando ha raddoppiato nel pirottino coperto con un canovaccio. Preparazione della copertura:

Mentre l’impasto lievita, prepara la copertura. Miscela l’albume delicatamente con lo zucchero a velo, la farina di mandorle, l’amido di mais e forma una crema. Spalma questa crema sopra l’impasto lievitato e guarnisci con le mandorle intere e, se desideri, con la granella di zucchero. Cottura:

Preriscalda il forno a 180°C funzione statico. Inforna la colomba nella parte più bassa del forno e cuoci per circa 50-60 minuti. Se la superficie scurisce troppo durante la cottura, copri con un foglio di alluminio. Controlla la cottura con uno stecchino o meglio ancora con un termometro da cucina: lo stecchino deve uscire asciutto o nel caso del termometro deve misurare una temperatura al cuore di 95°. Raffreddamento:

Una volta cotta, lascia raffreddare la colomba su una gratella per dolci a testa in giù infilzata con i ferri da panettone. foto 2

foto 2

Conclusione

La colomba pasquale con lievito di birra è un dolce che racchiude tutto il calore e la gioia delle festività pasquali. Facile e veloce da preparare con questa ricetta, è perfetta per essere condivisa con familiari e amici durante le celebrazioni di Pasqua. Gustala con una tazza di tè o un bicchiere di vino dolce e goditi il momento.

foto 3

Buona Pasqua!



Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.