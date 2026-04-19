 "I colori di un'anima siciliana con i piedi in Romagna". Pittrice messinese in mostra a Forlì

“I colori di un’anima siciliana con i piedi in Romagna”. Pittrice messinese in mostra a Forlì

Redazione

“I colori di un’anima siciliana con i piedi in Romagna”. Pittrice messinese in mostra a Forlì

domenica 19 Aprile 2026 - 11:54

Giorgia Esposito ha sviluppato un forte senso di appartenenza verso la sua città natale

“I colori di un’anima siciliana con i piedi in Romagna” è il titolo della mostra della pittrice emergente messinese Giorgia Esposito, che nel 2013 si era già cimentata come autrice e illustratrice del libro per ragazzi “Il toro nel pallone e altri racconti”.

18 quadri che costituiscono un’occasione per immergersi in un racconto visivo autentico dove ogni opera parla di casa, viaggio e anima. Il percorso pittorico parte da suggestioni legate alla sua esperienza a Faenza, dove vive dal 2007. La lontananza dalla città natale ha sviluppato un senso di appartenenza così forte che l’artista ha rappresentato esempi di cibo tradizionale come soprattutto esperienza sensoriale legata al suo vissuto. C’è anche qualche illustrazione ironica con l’arancino come protagonista.

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