Gallo contro Scurria: “Messina isolata per appartenenza politica?”

Il deputato di ScN contesta la "narrazione distorta da parte del candidato sindaco del centrodestra". E "ancora aspettiamo le opere compensative del ponte"

MESSINA – “Basta isolamento di Messina”. Il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria lo ha ripetuto in più occasioni. E ora il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo gli risponde: ““Colpisce, e sinceramente lascia perplessi, l’idea che si possa sostenere che fino ad oggi il governo nazionale abbia deliberatamente ignorato Messina soltanto perché guidata da un’amministrazione di colore politico diverso rispetto a quello di Roma. È una lettura semplicistica, che rischia di alimentare una narrazione distorta e, soprattutto, poco rispettosa del lavoro istituzionale che in questi anni è stato portato avanti su più livelli, spesso proprio attraverso interlocuzioni costanti con i ministeri e con il governo, al di là delle appartenenze”.

“Il governo non ha ancora rispettato l’impegno a dare corso alle opere compensative legate al ponte”

Mette in evidenza il deputato: “Ricordo che non è stato ancora rispettato l’impegno assunto dal governo, più di un anno fa, con l’ordine del giorno da me proposto – e sostenuto dalla stessa deputata e sottosegretaria Matilde Siracusano – a dare corso alle opere compensative per la città di Messina prima che inizino i lavori del Ponte sullo Stretto. È stato un impegno assunto con il voto favorevole della Camera e non con un selfie”.

Continua Gallo: “Le città non possono essere trattate come pedine di una scacchiera politica. Le risposte ai territori non arrivano perché cambia l’etichetta di chi governa, ma perché esistono progettualità solide, capacità amministrativa e un dialogo istituzionale serio e continuo ed è quello che abbiamo sempre fatto. Pensare che bastino due giorni di incontri a Roma per “attivare” attenzione verso Messina significa, di fatto, negare quanto è stato già costruito in questi anni: dai finanziamenti intercettati, ai progetti avviati, fino alle relazioni istituzionali che non si sono mai interrotte e a dirlo sono i risultati che Messina può vantare”.

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