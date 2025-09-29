 Coltiva 20 piante di marijuana in casa, arrestato per spaccio 72enne

Coltiva 20 piante di marijuana in casa, arrestato per spaccio 72enne

Redazione

Coltiva 20 piante di marijuana in casa, arrestato per spaccio 72enne

lunedì 29 Settembre 2025 - 09:47

I carabinieri le hanno notate in balcone, a Taormina, e hanno fatto una perquisizione domiciliare

TAORMINA – Le hanno notate in balcone. I carabinieri di Taormina sono intervenuti dopo aver visto alcune piante di marijuana a casa di un 72enne, già noto alle forze dell’ordine,. Da qui la perquisizione domiciliare e i militari hanno scoperto venti piante di marijuana già in fase di infiorescenza, di altezza compresa tra 1,30 e 2,00 metri, posizionate tra altre piante ornamentali affinché fossero meno visibili. Da qui l’arresto in flagranza di reato per spaccio di droga.

A intervenire i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Taormina.
Nella circostanza, è stato trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione (intriso di residui di
stupefacente), nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per la coltivazione delle piante.

Le piante sequestrate sono state inviate ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio finalizzate ad accertarne la quantità di principio attivo, mentre il 72enne è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
65 bimbi operati in Africa grazie al Ccpm di Taormina e a “Una voce per Padre Pio”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED