Coltiva 20 piante di marijuana in casa, arrestato per spaccio 72enne

I carabinieri le hanno notate in balcone, a Taormina, e hanno fatto una perquisizione domiciliare

TAORMINA – Le hanno notate in balcone. I carabinieri di Taormina sono intervenuti dopo aver visto alcune piante di marijuana a casa di un 72enne, già noto alle forze dell’ordine,. Da qui la perquisizione domiciliare e i militari hanno scoperto venti piante di marijuana già in fase di infiorescenza, di altezza compresa tra 1,30 e 2,00 metri, posizionate tra altre piante ornamentali affinché fossero meno visibili. Da qui l’arresto in flagranza di reato per spaccio di droga.

A intervenire i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Taormina.

Nella circostanza, è stato trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione (intriso di residui di

stupefacente), nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per la coltivazione delle piante.

Le piante sequestrate sono state inviate ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio finalizzate ad accertarne la quantità di principio attivo, mentre il 72enne è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.