Coltivava 11 piante di marijuana in una serra accanto casa: ai domiciliari un 45enne

I carabinieri hanno trovato la sostanza dopo una perquisizione. L'uomo era stato fermato sullo scooter e trovato in possesso della droga

CAPO D’ORLANDO – Prima è stato fermato e trovato con 20 grammi di marijuana. Poi è scattata la perquisizione e i carabinieri hanno riscontrato in casa non soltanto 400 grammi della stessa sostanza, ma anche una serra in un terreno accanto casa con all’interno 11 piantine alte circa un metro. È quanto accaduto a un uomo di 45 anni a Capo d’Orlando, fermato dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Sant’Agata Militello e arrestato perché ritenuto responsabile del reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Inizialmente i militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento guardingo assunto dal 45enne al momento dello stop, mentre era alla guida del suo scooter. Così è scattata la prima perquisizione su di lui e sul mezzo, dov’è stata trovata nascosta la marijuana in un vano posteriore. Da qui si è passati a maggiori controlli in casa e alla scoperta del resto della sostanza e delle piante. L’uomo è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari.