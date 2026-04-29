Elezioni San Salvatore di Fitalia, la lista di Pizzolante

Tutti i candidati del sindaco uscente che non ha avversari alle elezioni
Non ha avversari e corre in solitaria Giuseppe Pizzolante, sindaco uscente di San Salvatore di Fitalia che i ricandida alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Pizzolante ha indicato assessori Valentino Lollo e Alessandro Canciglia ed è sostenuto dalla lista
Per San Salvatore di Fitalia
Canciglia Alessandro
Franchina Emanuela
Franchina Rita Maria
Granza Thomas Antonio
Gridà Carlo Salvatore
Monastra Calogero Marcantonio detto “Marco”
Monastra Mattia
Truglio Rossella
Vinci Vincenzo Calogero detto “Enzo”
Vitale Stefania