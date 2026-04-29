Elezioni San Salvatore di Fitalia, la lista di Pizzolante

Tutti i candidati del sindaco uscente che non ha avversari alle elezioni

Non ha avversari e corre in solitaria Giuseppe Pizzolante, sindaco uscente di San Salvatore di Fitalia che i ricandida alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Pizzolante ha indicato assessori Valentino Lollo e Alessandro Canciglia ed è sostenuto dalla lista

Per San Salvatore di Fitalia

Canciglia Alessandro

Franchina Emanuela

Franchina Rita Maria

Granza Thomas Antonio

Gridà Carlo Salvatore

Monastra Calogero Marcantonio detto “Marco”

Monastra Mattia

Truglio Rossella

Vinci Vincenzo Calogero detto “Enzo”

Vitale Stefania