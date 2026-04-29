Elezioni Naso 2026, le liste di Nanì e Letizia

Tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale e gli assessori designati

A Naso si sfidano per la poltrona di primo cittadino il sindaco e il vice sindaco uscenti. Gaetano Nanì ha designato assessori Nino Letizia e Flavio Santoro ed è sostenuto dalla lista

Naso progetto futuro – Nanì Sindaco

Caliò Sarina Maria (detta Sara)



Campana Laura



Catania Francesco



Costantino Samuele



D’Amore Rosario



Letizia Antonino (detto Nino)



Maniaci Antonio

Milio Alessandra

Parasiliti Maria



Santoro Flavio



Sgrò Francesco (detto Ciccio)



Spagnolo Maria

Il vice sindaco uscente Daniele Letizia ha designato assessori Giuseppe Mignacca Randazzo e Sara Rifici.

Ripartiamo Insieme per Naso – Letizia Sindaco

Caliò Mauro

Costantino Gianluca

Ferrarotto Rosina (detta Rosita)

Gorgone Maria Grazia

Gridà Francesco

Lupica Anna

Portinari Alfredo

Randazzo Mignacca Giuseppe

Rifici Sara

Rubino Carmelo

Sgrò Davide Cono

Triscari Marialuisa