Elezioni Naso 2026, le liste di Nanì e Letizia

Tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale e gli assessori designati
A Naso si sfidano per la poltrona di primo cittadino il sindaco e il vice sindaco uscenti. Gaetano Nanì ha designato assessori Nino Letizia e Flavio Santoro ed è sostenuto dalla lista
Naso progetto futuro – Nanì Sindaco
Caliò Sarina Maria (detta Sara)
Campana Laura
Catania Francesco
Costantino Samuele
D’Amore Rosario
Letizia Antonino (detto Nino)
Maniaci Antonio
Milio Alessandra
Parasiliti Maria
Santoro Flavio
Sgrò Francesco (detto Ciccio)
Spagnolo Maria
Il vice sindaco uscente Daniele Letizia ha designato assessori Giuseppe Mignacca Randazzo e Sara Rifici.
Ripartiamo Insieme per Naso – Letizia Sindaco
Caliò Mauro
Costantino Gianluca
Ferrarotto Rosina (detta Rosita)
Gorgone Maria Grazia
Gridà Francesco
Lupica Anna
Portinari Alfredo
Randazzo Mignacca Giuseppe
Rifici Sara
Rubino Carmelo
Sgrò Davide Cono
Triscari Marialuisa