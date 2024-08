Coltivavano marijuana nel terreno di casa: arrestata una coppia di coniugi

I carabinieri, allertati dal forte odore, hanno perquisito l'area trovando anche un capanno per l'essiccazione, una decina di piante di "notevoli dimensioni" e 10 grammi di hashish

SANT’AGATA DI MILITELLO – Una coppia di coniugi è stata arrestata con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, con l’ausilio dello squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sono stati allertati dal forte odore di marjiuana proveniente dal terreno di proprietà dei due.

Dopo una perquisizione, sono state rivenute dieci piante di marijuana di “notevoli dimensioni in larghezza e altezza, tutte rigogliose e pronte per essere raccolte”. Inoltre gli arrestati avevano costruito un capanno di legno in cui venivano tenute in essiccazione alcune altre piante. Sono state sequestrate anche due latte con semi di marijuana, un bilancino di precisione, e 10 grammi di hashish.