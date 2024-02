Come abbinare i cappotti da donna e apparire eleganti?

Per una donna è un biglietto da visita; se scelto con cura, serve a dare un'ottima impressione della nostra persona

Le fredde giornate invernali richiedono di indossare capi caldi e confortevoli, ma questo non significa che si debba rinunciare allo stile e all’alegenza. Per questo motivo, indossare un cappotto da donna non deve essere concepito come una necessità per proteggersi dal freddo, ma anche un’opportunità per esprimere il proprio stile e apparire elegantemente alla moda

Quale cappotto per un fisico a clessidra?

Il cappotto, per una donna, è come un biglietto da visita; se scelto con cura, serve a dare un’ottima impressione della nostra persona. Scegliere il cappotto giusto e abbinarlo con cura agli altri elementi del proprio outfit trasformerà un look ordinario in uno glamour e ricercato Ecco alcuni consigli su come abbinare i cappotti da donna. L’obiettivo? Ottenere un’eleganza minimal, ma che lasci il segno. Prima di tutto, è importante comprendere la forma del proprio corpo per scegliere il cappotto che valorizzi al meglio la propria figura. Ad esempio, le donne con un fisico a clessidra, quelle che vantano le famose misure 90 60 90, dove spalle e fianchi hanno la stessa larghezza e il punto vita è stretto, potrebbero optare per un cappotto aderente in vita che accentui le curve. Sotto potrebbero indossare un semplice tubino nero e per completare il look potrebbero abbinare degli stivali in camoscio, alti fino al ginocchio. Su https://modivo.it/c/donne/abbigliamento/cappotti si possono trovare svariati modelli di cappotti da donna tra cui scegliere per un look raffinato e che non passi inosservato.

Quali colori scegliere?

La scelta del colore del cappotto è cruciale per creare un look elegante. Le palette neutre di colori come il nero, il grigio, il beige e il blu navy sono sempre una scelta sicura e facilmente abbinabili a una varietà di outfit. Tuttavia, nelle ultime stagioni invernali, stanno prendendo il sopravvento colori accesi che fino a qualche decennio fa associavamo solo alle giornate più calde. Dunque, da non sottovalutare l’effetto di colori più audaci come il verde e il fucsia fluo, ma anche il giallo, che possono aggiungere un tocco di personalità anche nelle giornate più uggiose. Il cappotto color cammello è un must have, un modello intramontabile che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba. È versatile perché può essere abbinato ad outfit eleganti e sportivi. Acquistarlo è un ottimo investimento perché è un capo intramontabile.

Corto, midi o lungo?

La lunghezza del cappotto può influenzare notevolmente l’aspetto complessivo del nostro outfit. I modelli lunghi, come i soprabiti o i cappotti midi, possono essere estremamente versatili perché si abbinano facilmente a capi eleganti come tailleur e tubini, ma anche a quelli casual come jeans o persino felpe e tute. D’altra parte, i cappotti corti o le giacche possono essere perfetti per look più informali. Quando si acquista un cappotto, bisognerebbe scegliere la lunghezza in base all’occasione e al proprio stile personale. Le donne con un fisico slanciato possono osare indossando cappotti lunghi che sfiorino il pavimento. Per quelle dalla silhouette non troppo slanciata, la soluzione migliore è rappresentata dai modelli più corti che allungano la figura.

Quali accessori abbinare?

Gli accessori giusti possono trasformare completamente il proprio look invernale. Una sciarpa oversize, un berretto di lana o un paio di guanti eleganti in camoscio possono aggiungere un tocco glamour al cappotto. Assicurati che gli accessori siano in armonia con il colore e lo stile del cappotto. Se vuoi stupire, mixa tessuti diversi. Ad esempio, puoi abbinare un cappotto di lana a una sciarpa di cachemire o a un paio di stivali in pelle. Infine, considera l’occasione per cui stai indossando il cappotto. Un modello classico in lana potrebbe essere perfetto per il lavoro o eventi speciali, mentre uno più casual in denim va bene per una passeggiata in città con le amiche.