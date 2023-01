Come funziona il noleggio a lungo termine di piattaforme aeree - Tempostretto

Meno praticato, esiste anche il noleggio a lungo termine. Redazionale

Redazionale – Parlando di noleggio di macchinari o attrezzature spesso facciamo riferimento al noleggio a breve termine, ovvero i clienti hanno a disposizione la macchina per un periodo compreso tra un giorno e qualche settimana, che rappresenta il tempo necessario per effettuare una certa lavorazione.

Sebbene meno praticato, è importante sapere che esiste anche il noleggio a lungo termine, che si diversifica perché il periodo in cui il cliente può disporre del macchinario è più ampio e può raggiungere anche i 36 mesi.

Logistica e pulizia industriale sono stati i primi settori ad introdurre questo concetto, proponendo ai propri clienti una formula diversa dalla vendita e consentendo loro di disporre di determinati macchinari, come le piattaforme aeree, per lunghi periodi che spesso superano l’anno.

La maggior parte dei clienti che decide di noleggiare un macchinario a lungo termine lo fa per due ragioni principali, una di tipo finanziaria ed una di tipo pratico. Fare ricorso al noleggio evita di sostenere un importante investimento iniziale oppure di stipulare un contratto vincolante di leasing per acquistare la piattaforma aerea stessa.

Il secondo motivo ha carattere più pratico poiché consente al cliente di avere sempre a disposizione il macchinario noleggiato durante tutto il periodo. Un esempio pratico è la grande azienda che prende piattaforme semoventi in noleggio a lungo termine per poter effettuare manutenzione ai propri impianti industriali nell’arco di diversi mesi. Così facendo dispone sempre della macchina e può programmare i propri interventi con maggiore elasticità.

Sia le piattaforme noleggiate a breve che quelle a lungo termine sono piuttosto giovani dato che i parchi noleggio italiani vengono costantemente rinnovati per poter fornire al cliente macchine sempre nuove.

Le attrezzature inserite presentano le più moderne tecnologie e rispettano rigidi canoni di sicurezza e di sostenibilità ambientale; sono infatti molte le tipologie di macchinari elettrici che ogni anno entrano a far parte delle flotte noleggio.

Qualsiasi tipo di macchina o attrezzatura può essere noleggiata a lungo termine, dalle piattaforme agli escavatori passando da generatori e box monoblocchi che spesso vengono forniti alle aziende con questa formula.

Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine riguarda la manutenzione e la gestione della piattaforma aerea. Spettano infatti al noleggiatore la maggior parte delle operazioni di manutenzione e tutte le questioni burocratiche e amministrative legate al macchinario noleggiato come ad esempio le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente.

Per manutenzione si intendono tutte quelle operazioni, controlli e ispezioni che devono essere effettuate periodicamente sul macchinario ma anche gli interventi straordinari nel caso questi siano necessari. Restano invece compito del cliente che utilizza la macchina le operazioni di controllo e manutenzione che vanno effettuate ogni giorno sulla macchina prima e dopo l’utilizzo.

Optando per il noleggio a lungo termine il cliente può contare su costi fissi, ai quali non si aggiungeranno altri oneri che non siano previsti al momento delle stipula del contratto di noleggio.

Il canone di noleggio è interamente deducibile e comprende sia la locazione della piattaforma sia l’assistenza e la manutenzione del macchinario stesso, come accennato in precedenza.

In termini di assistenza è importante sottolineare che un tecnico del noleggiatore interviene nel caso in cui si verifichino guasti o fermi macchina e, se il problema non fosse rapidamente risolvibile, il centro noleggio provvede a fornire una piattaforma aerea sostitutiva. La garanzia di continuità del lavoro rappresenta quindi uno dei punti di forza del noleggio e acquisisce un’importanza ancor maggiore nel caso in cui il noleggio sia a lungo termine e spalmato su diversi mesi.

Il noleggio a lungo termine permette quindi al cliente di avere a disposizione la piattaforma per un periodo che può durare anche diversi mesi e contemporaneamente non dover pensare alla gestione della macchina noleggiata, garantendogli la maggior flessibilità possibile.

Ricorrere al noleggio consente inoltre di essere supportati da un esperto del settore per qualsiasi esigenza che riguarda la macchina oppure per la fornitura di macchinari aggiuntivi o ausiliari durante tutto il periodo di noleggio.