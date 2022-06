Come imparare velocemente l'inglese: i quattro consigli migliori - Tempostretto

Consigli utili per padroneggiare la lingua inglese

La lingua inglese è considerata da moltissimi accessibile e facile da imparare. Tuttavia non tutti ci riescono in modo semplice e veloce al pari di altri che sembrano più portati a un primo sguardo. Se questo è il tuo caso, questi sono alcuni utili consigli che puoi mettere subito in pratica per imparare più velocemente la lingua inglese e padroneggiarla per ogni scopo.

Leggi in inglese

Per tua fortuna, oggi è molto facile trovare contenuti in lingua inglese. Questo ti aiuta a trovare testi in inglese che puoi leggere per imparare più velocemente la lingua. Ogni volta che ti capita qualcosa in inglese tra le mani, leggilo con attenzione anche se si tratta delle istruzioni di un elettrodomestico.

D’altronde, come dice un vecchio detto popolare “tutto fa brodo” per indicare che qualsiasi cosa è adatta e ti aiuta a raggiungere il tuo scopo. Prova a leggere libri in inglese e, se sei agli inizi, puoi trovare molto utili quelli per bambini e racconti per ragazzi.

Annota i vocaboli nuovi e usali

Ogni volta che incontri un nuovo vocabolo, cercalo nel dizionario preferibilmente monolingua che ti spiega cosa vuol dire quella parola direttamente in lingua inglese, fornendoti anche degli utili sinonimi. Quando si impara una lingua straniera come l’inglese, abbi cura di avere con te un’agendina o un taccuino dove segnare i nuovi vocaboli.

Il segreto per imparare nuove parole, anche nella tua lingua madre, è usarli. Non serve a nulla avere una lunga lista di vocaboli se poi non li usi. Prova a inserire i nuovi vocaboli in frasi e adoperarli il più possibile per fissarli nella mente. È un trucco che funziona davvero: provare per credere!

Vai all’estero

Ovviamente, il fine ultimo di imparare una lingua straniera come l’inglese è comunicare. Vai all’estero dove si parla l’inglese per parlare con persone madrelingua. Questo ti permette di immergerti completamente nella lingua usandola al meglio. La permanenza all’estero assicura davvero ottimi risultati, in particolare per migliorare il parlato e la pronuncia, scogli sempre piuttosto ostici da superare per tutti gli studenti. L’ideale sarebbe seguire in contemporanea corsi estivi di inglese nel Regno Unito, e non solo, per mettere subito in pratica quello che hai imparato.

Iscriviti a un canale o segui un podcast

E se anche tu sei alla ricerca di sistemi validi per imparare velocemente la lingua inglese, iscriviti a un canale in inglese. Non serve che si tratti di un canale che insegna l’inglese ma puoi seguire qualsiasi tipo di contenuto che ti interessa in base alle tue passioni. Può trattarsi di cucina, attualità, moda, cinema: quello che più ti piace. Puoi guardare i contenuti in qualsiasi momento, anche durante il tragitto verso scuola.

Se però devi guidare, ad esempio, e non puoi prestare attenzione a un video, prova invece ad ascoltare un podcast; oggi sulla rete ce ne sono davvero moltissimi che trattano di qualsiasi argomento perciò sarà facile trovare quello che ti interessa di più.