Archivio storico comunale a Villafranca Tirrena: la proposta di Oltrestretto

Il presidente dell'associazione Antonino Mangano: "Tuteliamo il patrimonio e lo valorizziamo"

MESSINA – Mentre tiene ancora banco la questione legata al trasferimento dell’Archivio di Stato di Messina, “esiliato” a Riposto, dall’associazione Oltrestretto arriva una proposta che riguarda il Comune di Villafranca. Il collettivo, che riunisce expat e fuori sede messinesi da ogni parte d’Europa, attraverso il presidente Antonino Mangano ha lanciato una proposta: quella della creazione di un Archivio storico comunale.

Oltrestretto propone un Archivio storico a Villafranca

Mangano ha spiegato che la creazione dell’archivio permettere di raggiungere due obiettivi: “Il primo è tutelare il patrimonio documentale di Villafranca Tirrena. Il secondo è quello di valorizzarlo, permettendo a studiosi, appassionati di storia locale e cittadini di fare rivivere l’interesse per le radici del territorio, anche attraverso lo studio dei carteggi del passato”.

Mangano: “Si usi la mobilità interna”

Nel documento di Oltrestretto ci sono anche suggerimenti sulle possibilità modalità da adottare per istituire l’archivio: “Si può pensare alla mobilità interna delle risorse umane a disposizione del Comune, o richiedere supporto alla Soprintendenza Archivistica della Sicilia, o ancora presentare progetti finanziabili per promuovere una tale iniziativa”.

L’archivio “non solo un recipiente di documenti”

E infine: “Un Archivio Storico Comunale non sarebbe soltanto un ‘recipiente’ di vecchi documenti, ma un ecosistema pulsante di vita e professionalità. L’istituzione di un simile ufficio sarebbe un messaggio forte: la memoria locale non è morta, l’impegno culturale non è del tutto sopito, la promozione delle eccellenze del nostro territorio è ancora possibile, anche e soprattutto in ambito culturale”.