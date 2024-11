Come preparare le brioche fatte in casa, la ricetta completa

In cucina con Tempostretto

Le brioche sono un classico della colazione italiana, perfette da gustare sia al naturale che farcite con crema, marmellata, o cioccolato. Nonostante il procedimento possa sembrare complesso, con un po’ di pazienza e seguendo i giusti passaggi, anche a casa è possibile preparare delle brioches soffici, profumate e fragranti. Ecco la mia ricetta personale passo per passo!

Ingredienti (per circa 10 brioche)

600 g di farina (meglio se metà 00 e metà manitoba)

140 g di zucchero

10 g di lievito di birra fresco (oppure 3 g di lievito secco)

200 ml di latte intero

2 uova intere

1 tuorlo d’uovo per spennellare

140 g di burro morbido

Un pizzico di sale

Scorza di un limone (o arancia) grattugiata

Estratto di vaniglia o vanillina (opzionale)

Procedimento

1. Preparazione dell’impasto

Sciogliete il lievito di birra nel latte, mescolando bene. Se usate il lievito secco, aggiungetelo direttamente alla farina. In una ciotola capiente (o nella planetaria), versate la farina setacciata, il sale e mescolate. Aggiungete le uova, la scorza di limone/arancia grattugiata e l’estratto di vaniglia. Versate lentamente il latte con il lievito e impastate fino a ottenere un composto omogeneo e ben incordato. Solo a questo punto potete introdurre lo zucchero un pò alla volta altrimenti si slega l’impasto. Lo zucchero è igroscopico e tende a trattenere l’acqua, se lo inseriamo all’inizio avremo difficoltà ad incordare l’impasto, ecco perché si aggiunge poco alla volta solo ad impasto incordato. Unite il burro a pezzetti poco alla volta, continuando a impastare per almeno 10/15 minuti, fino a ottenere un impasto liscio, morbido e leggermente appiccicoso.

2. Prima lievitazione

Formate una palla con l’impasto, mettetelo in una ciotola, copritelo con pellicola per alimenti e lasciatelo lievitare a temperatura ambiente per parecchie ore fino al raddoppio del volume.

“Nel mio caso visto la temperatura autunnali di questi giorni e la bassa percentuale di lievito nella ricetta l’impasto ha impiegato quasi 18 ore prima di raddoppiare. Considerate che la quantità di burro e zucchero è molto alta nella ricetta e questo rallenta la lievitazione notevolmente ecco perché servono tantissime ore e non le canoniche 2 ora come molti suggeriscono. E’ impossibile far lievitare l’impasto in 2/3 ore a meno che non si utilizzano celle di lievitazioni che non servono perché basta affidarsi al nostro ingrediente segreto che è il padre tempo che fa tutto il lavoro per noi” .

3. Formazione delle brioche

Dopo la lievitazione, sgonfiate delicatamente l’impasto su una superficie infarinata e dividetelo in circa 10 palline da 120 gr l’una. Lavorate ogni pallina formando una sfera liscia oppure modellatela a forma di cornetto. Disponete le brioches su una teglia rivestita con carta da forno, lasciando un po’ di spazio tra l’una e l’altra.

4. Seconda lievitazione

Coprite nuovamente le brioches con un panno e lasciatele lievitare per le ore necessarie fino a che non saranno raddoppiate di volume.

5. Cottura

Preriscaldate il forno a 180°C. Spennellate le brioches con il tuorlo d’uovo sbattuto per ottenere una superficie dorata e lucida. Cuocete le brioches in forno per 15-20 minuti, finché non saranno ben dorate.

Consigli per la conservazione e varianti

Le brioches sono ottime appena sfornate, ma possono essere conservate per un paio di giorni in un sacchetto di plastica o in un contenitore ermetico.

Per un tocco in più, potete farcirle con marmellata, crema o cioccolato prima della cottura.

Se desiderate una brioche più rustica, potete aggiungere una piccola quantità di farina integrale.

Con questa ricetta, otterrete delle brioches soffici e profumate, perfette per cominciare la giornata con dolcezza o per accompagnare una merenda speciale.

Buona preparazione!

Epifanio Coco, pasticciere, panettiere e rosticciere.

Instagram: @epifaniococo