Ciclone Harry. Ciucci: “Gli ingegneri della Stretto di Messina a disposizione per la ricostruzione”

L'amministratore delegato della società del Ponte vanta la "conoscenza del territorio"

(ANSA) – “La società Stretto di Messina, proseguendo nell’impegno per realizzare il Ponte sullo Stretto, è pronta a mettere a disposizione la propria struttura tecnica e le proprie competenze per collaborare nel far fronte ai danni generati dal ciclone Harry, sulle coste joniche, siciliana e calabrese”.

Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervenendo stamattina ad Agorà Rai 3.

“Negli anni – ha proseguito -, grazie agli studi che abbiamo fatto su tutte le componenti dell’ambiente, abbiamo acquisito una profonda conoscenza del territorio dello Stretto, sia in Calabria che in Sicilia. Le attività potrebbero consistere nella puntuale definizione dei danni stessi, nella progettazione degli interventi e nella rapida esecuzione”. (ANSA).