Lo Stato acquista l'”Ecce Homo” di Antonello per portarlo a Napoli. Il Pd lo vuole a Messina

L'opera dell'artista messinese

“L’acquisto dell’“Ecce Homo” di Antonello da Messina da parte dello Stato italiano è una grande notizia per il patrimonio culturale nazionale. Proprio per questo sorprende e preoccupa l’ipotesi che l’opera possa essere destinata al Museo di Capodimonte anziché al Museo Regionale di Messina, la città dell’artista”. Lo dice Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico di Messina.

“La deputazione Pd sì è già attivata per chiedere al Governo di destinare al Museo di Messina, come sarebbe corretto, l’opera. Non è un desiderio campanilistico ma una richiesta di buonsenso e coerenza. Il Museo Accascina custodisce già un importante nucleo di opere di Antonello e rappresenta uno dei poli culturali più rilevanti del Mezzogiorno, capace di attrarre studiosi e visitatori da tutto il mondo. Destinare qui questo capolavoro significherebbe rafforzare un sistema museale che ha tutte le potenzialità per diventare un grande motore di rilancio culturale, turistico ed economico della città e dell’intera area dello Stretto”.