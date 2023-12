Come preparare una torta alla frutta sciroppata con crema diplomatica - Tempostretto

Un'elegante delizia per il palato

La torta alla frutta sciroppata con crema diplomatica è una creazione culinaria che incanta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua squisita combinazione di sapori. Questo dolce è una celebrazione della freschezza della frutta e della cremosità della crema diplomatica, unendo in armonia dolcezza e leggerezza. In più non vi nascondo che è veramente facile da fare e alla portata di tutti.

La base: pan di Spagna soffice e umido

La base di questa prelibatezza è un soffice e umido pan di Spagna. Realizzato con ingredienti di base come uova, zucchero, farina, questo strato di torta fornisce una base perfetta per assorbire lo sciroppo fruttato e sostenere la cremosa consistenza della crema diplomatica.

Lo sciroppo: un tocco di dolcezza che fa la differenza

Lo strato di pan di Spagna viene intriso con lo sciroppo in cui è naturalmente immersa la frutta sciroppata con l’aggiunta di rum e a volte un tocco di vaniglia o succo di limone per un aroma sottile ma invitante. Questo passaggio dona al dolce un’umidità extra e un’intensità di sapore che si fonde perfettamente con gli altri strati.

La crema diplomatica: l’eleganza della cremosità

Il cuore di questa torta è la crema diplomatica. Questa delicata crema, ottenuta unendo una crema pasticcera arricchita con panna montata, offre una consistenza soffice e una dolcezza ben bilanciata. La crema pasticcera, preparata con latte, tuorli d’uovo, zucchero e farina, diventa una base perfetta per l’aggiunta della soffice panna montata, creando una crema dall’aroma e dalla consistenza straordinari.

La frutta sciroppata e la frutta fresca: un tocco di colore e freschezza

La bellezza di questa torta è amplificata dalla disposizione artistica della frutta fresca per decorare. Fragole succulente, kiwi vibranti, ananas dolce, pesche succose, mirtilli succosi o altra frutta di stagione vengono disposti in un mosaico di colori sulla torta, offrendo un’esplosione visiva di bellezza e vitalità. La frutta sciroppata viene inserita fra gli strati della torta per dare un tocco di freschezza e sapore unico alla torta.

La ricetta della torta alla frutta sciroppata con crema diplomatica

Ingredienti:

Per il pan di Spagna:

6 uova

180 g di zucchero

180 g di farina

Per lo sciroppo:

250 ml di acqua

100 g di zucchero

Vaniglia o succo di limone (opzionale)

vi ho dato la ricetta della bagna ma in questo caso va usato lo sciroppo in cui è immersa naturalmente la frutta sciroppata

Per la crema diplomatica:

600 ml di latte intero

4 tuorli d’uovo

160 g di zucchero

50 g di amido di mais

200 ml di panna fresca

Vaniglia o estratto di vaniglia (opzionale)

Per la decorazione della frutta:

Fragole

Kiwi

Ananas

Pesche

Mirtilli o altra frutta fresca a piacere

Per il ripieno: una scatola di frutta sciroppata mista

Istruzioni:

Preparazione del pan di Spagna: Preriscalda il forno a 180°C e foderare una teglia da torta con carta forno.

In una ciotola, monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio e spumoso.

Aggiungi la farina setacciata e mescola delicatamente dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Versa l’impasto nella teglia e livella bene ( io ho usato una teglia da 22 cm).

Inforna per circa 25-30 minuti o finché dorato e il bastoncino inserito al centro esca pulito.

Una volta cotto, lascia raffreddare completamente il pan di Spagna. Preparazione dello sciroppo: In un pentolino, porta l’acqua e lo zucchero a ebollizione, mescolando fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto.

Aggiungi la vaniglia o il succo di limone (se desiderato) per aromatizzare lo sciroppo. Lascia raffreddare completamente.

In questo caso scolate e strizzate bene la frutta sciroppata e aggiungete allo sciroppo due cucchiai di rum. Preparazione della crema diplomatica: In un pentolino, porta il latte a ebollizione.

In una ciotola, sbatti i tuorli d’uovo con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’amido di mais e mescola bene.

Versa il latte caldo a filo sul composto di tuorli d’uovo, mescolando continuamente per evitare grumi.

Rimetti il composto nella pentola e cuoci a fuoco medio-basso, mescolando costantemente, finché la crema si addensa.

Una volta pronta, trasferisci la crema in una ciotola e copri con pellicola trasparente a contatto. Lascia raffreddare completamente.

Monta la panna fresca con la vaniglia o l’estratto di vaniglia (se desiderato) fino a ottenere una consistenza soda ma morbida.

Incorpora la panna montata alla crema pasticcera delicatamente fino ad ottenere la crema diplomatica. Preparazione della frutta: Pulisci e taglia la frutta fresca a pezzetti o fette sottili, a seconda della preferenza, e mettila da parte. Assemblaggio della torta: Taglia il pan di Spagna a strati orizzontali.

Posiziona il primo strato su un piatto da portata e inzuppa leggermente con lo sciroppo preparato in precedenza.

Spalma uno strato generoso di crema diplomatica sul primo strato di pan di Spagna.

Disponi uniformemente la frutta sciroppata sulla crema diplomatica.

Ripeti l’operazione con gli altri strati sovrapponendo pan di Spagna inzuppato, crema diplomatica e frutta sciroppata.

Completa la decorazione della torta con la frutta fresca sulla parte superiore. Finitura e conservazione: Una volta completata la decorazione, conserva la torta alla frutta in frigorifero per almeno 12h prima di servirla, in modo che si compattino i sapori e si raffreddi bene.

La torta alla frutta sciroppata con crema diplomatica è una vera festa per i sensi, una delizia per gli occhi e un piacere per il palato. Questo dessert delizioso e raffinato è perfetto per ogni occasione speciale e lascia un’impronta memorabile ad ogni assaggio.

Permette di creare un dolce straordinario, unendo l’eleganza della presentazione con un mix di sapori esaltanti.

Buon appetito!

Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.