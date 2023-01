"Come ti svuoto il cestino", il video su Tik Tok dei tirocinanti: Messinaservizi li sospende - Tempostretto

Un tutorial ironico ha provocato la reazione della società: "Richiesta la sospensione definitiva dal progetto d'inclusione sociale"

MESSINA – Un tutorial ironico su Tik Tok su come svuotare i cestini. Lo hanno girato dei tirocinanti del progetto d’inclusione sociale e Messinaservizi non l’ha presa bene, sospendendoli e chiedendo l’esclusione definitiva dall’attività inserita nei “nuovi percorsi dell’abitare”. Si legge in un comunicato della partecipata: “La Messina Servizi bene comune (Msbc) evidenzia che non si tratta di nostro personale. Relativamente al video che sta girando sui diversi social, la società ci tiene a precisare che gli autori del video non sono nostri dipendenti, bensì tirocinanti di inclusione sociale nell’ambito del progetto “Percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano”, affidato dal Comune di Messina alla Messina Social City. I tirocinanti, approfittando dell’assenza del tutor impegnato a controllare altre squadre poco distanti, hanno commesso la bravata“.

Si legge sempre nel comunicato dell’azienda presieduta da Mariagrazia Interdonato: “Quanto mostrato nel video, oltre a ledere l’immagine della società, non dà il giusto valore al progetto, che vede coinvolti tanti altri tirocinanti che danno dignità alla propria funzione. Pertanto la Messina Servizi prende le distanze dagli autori del video e ha già provveduto a richiedere la sospensione definitiva dal progetto degli stessi al Centro dell’impiego, quale ente promotore del tirocinio e alla Messina Social City”.

Articoli correlati