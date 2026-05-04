“Come valorizzare la Vara a Messina?”, l’appello ai candidati sindaci

Alberto Molonia, del comitato, chiede agli aspiranti primi cittadini cosa faranno per celebrare il centenario dalla rinascita post terremoto

MESSINA – “Non è uno degli eventi. Ma, per numeri e importanza, è l’evento per eccellenza della città di Messina. Per questo, domandiamo ai candidati sindaci che cosa intendano fare per valorizzare la Vara. L’edizione del 15 agosto 2026 sarà quella del centenario dopo la rinascita post terremoto del 1908”. Così Alberto Molonia, esponente del comitato Vara, si appella su Facebook ai candidati.

“Sentiamo parlare di tutto tranne che della Vara, che pure è fondamentale sul piano del turismo e della cultura. I fedeli e i cittadini messinesi attendono risposte, mentre le elezioni sono alle porte”, aggiunge.

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