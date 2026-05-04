La pallavolo dell’Unime chiude una stagione positiva su tutti i fronti

Le ragazze "universitarie" salve in Serie C, sfiorano i playoff in Serie D e promosse con la 2^ Divisione

MESSINA – Si chiude con un bilancio estremamente positivo la stagione sportiva del team pallavolo della SSD UniMe, protagonista in tutte le categorie con risultati che confermano la solidità del progetto tecnico e la crescita costante del vivaio.

La Serie C ha centrato l’obiettivo salvezza con una settimana di anticipo, al termine di un campionato di altissimo livello, cresciuto sensibilmente rispetto alla scorsa stagione. Una scelta tecnica chiara e coraggiosa, quella di puntare su un gruppo giovanissimo composto in larga parte da atlete provenienti dal settore giovanile, che ha premiato la società non solo sotto il profilo dei risultati ma anche in termini di crescita umana e sportiva.

«Questa stagione si chiude con un sentimento forte di orgoglio e soddisfazione – commenta il tecnico Gabriele De Leo – Abbiamo affrontato un campionato duro scegliendo di investire sulle nostre giovani. Non esistono scorciatoie: è questa la strada che vogliamo continuare a percorrere per costruire un futuro sempre più ambizioso». Protagoniste della Serie C sono state Claudia Gravagno (capitano), Micaela Manuguerra, Giulia Maisano, Flora Amara, Federica Currò, Alessia Parisi, Silvia Migale, Chiara Salvatore, Chiara Mazzeo, Letizia Barbera, Claudia Catanzaro, Sofia Pamio, Elena Salgado, Alejandra Salgado e Alessia Cantio.

Serie D e Seconda Divisione campionati positivi

Percorso brillante anche per la Serie D guidata da Chiara Settineri, che dopo due promozioni consecutive – dalla 2ª Divisione alla Serie D – ha conquistato una salvezza tranquilla nonostante un avvio complicato da numerosi infortuni in ruoli chiave, sfiorando addirittura l’accesso ai play-off per la promozione in Serie C. «Si conclude con una magnifica conferma della categoria il nostro campionato – sottolinea Settineri – La squadra ha dimostrato carattere e compattezza, andando oltre le difficoltà iniziali». Il roster era composto da Margherita Amico (capitano), Cristina D’Angelo, Marta Bevilacqua, Alessia Passalaqua, Alessia Licciardelli, Sofia Pettignelli, Beatrice Zizza, Valentina Viola, Giuliana Fornaroli, Eleonora Pamparana, Cecilia Pamparana, Anna Trimarchi, Martina Lombardo, Laura Donato, Chiara Bartolone, Giulia De Giorgio, Alessia Donato e Aurora Rossano.

Straordinario, infine, il cammino della 2ª Divisione allenata da Paola Laganà e Serena De Francesco, squadra formata prevalentemente da atlete Under 16 con innesti Under 14, che ha conquistato la promozione in 1ª Divisione al termine di un percorso entusiasmante. Dopo il secondo posto nel girone, sono arrivate le semifinali e poi i play-off contro Fly Volley, vinti al golden set nella gara decisiva che ha spalancato le porte della finale. Nell’ultimo atto della stagione, la truppa grigio-azzurra ha superato con un netto 3-0 la Futura Volley di Santa Teresa ed ha festeggiato una bellissima promozione. «È un traguardo meritato e per certi versi inaspettato – afferma Laganà –. Abbiamo iniziato senza obiettivi di promozione, ma partita dopo partita le ragazze hanno acquisito maturità e consapevolezza. La nostra forza è la coesione e la complicità di squadra». A comporre il gruppo erano Sara Mazzeo (capitano), Giorgia Florio, Alice Florio, Alice Mazzeo, Aurora Riggio, Mariele Napoli, Elisa D’Andrea, Elisa Trifiletti, Beatrice Scimone, Arianna Zappalà, Marilena Venuti, Beatrice Pistone, Aurora Laganà ed Erika Zodda.

Di grande valore anche il lavoro del settore giovanile, con l’Under 16 capace di raggiungere i quarti di finale regionali e le categorie Under 14 e Under 18 protagoniste di un percorso di crescita costante che rappresenta il vero patrimonio del movimento grigio-azzurro. La stagione 2025/2026 si chiude, dunque, con risultati concreti, promozioni, conferme e prospettive ambiziose, a testimonianza di un progetto tecnico solido e strutturato che continua a investire sulle giovani atlete e sulla costruzione di gruppi competitivi, consolidando la SSD UniMe come realtà di riferimento nel panorama pallavolistico regionale.