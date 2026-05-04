“Un museo archeologico a Messina”, la proposta di Scurria e Toscano

Con in primo piano lo Stretto e una rete internazionale, il candidato sindaco del centrodestra e l'assessora designata lanciano l'idea

MESSINA – “Realizzeremo un museo archeologico dello Stretto da inserirsi in una rete internazionale. Nel nostro programma c’è anche la valorizzazione dell’antica identità greca di Messina”. Lo dichiarano il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria e l’assessora designata Fulvia Toscano nel contesto delle iniziative mirate a rilanciare la città anche dal punto di vista culturale.

“Contando sulla comunità ellenica dello Stretto – annunciano Scurria e la professoressa Toscano – realizzeremo progetti per collocare la città al centro del Mediterraneo”. Tra gli obiettivi c’è quello di “rendere Messina protagonista nel circuito delle città calcidesi e realizzare, con Reggio Calabria, la Città metropolitana integrata anche sotto il profilo storico e identitario.

Toscano: “Crescita culturale, turismo e nuovi posti di lavoro per Messina”

Fulvia Toscano, già assessora a Giardini Naxos e ideatrice del Circuito delle città calcidesi di Sicilia, punta ora a potenziare il progetto nella prospettiva di lavorare da Palazzo Zanca. “La comunità ellenica dello Stretto – ha sottolineato l’assessora designata – è rimasta fuori dallo stanziamento regionale 2026 per le minoranze linguistiche storiche a causa di inefficienze istituzionali. Con la nostra amministrazione, anche la storia di Messina sarà al centro per favorire crescita culturale, turismo e creazione di nuovi posti di lavoro”.

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