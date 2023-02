"Comics", cosplay e incontri con autori: da Messina a Barcellona, la riscoperta del fumetto - Tempostretto

I fumetti "invadono" tutta la provincia grazie alle attività incrociate di Officina del Sole e Fumettomania Factory. A Capo d'Orlando e Barcellona anche i "Cosplay day"

MESSINA – I fumetti “invadono” tutta la provincia messinese. Mentre in città l’attività dell’Officina del Sole prosegue con ottimi risultati, portata avanti da artisti del calibro di Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Giuliana La Malfa e Fabio Franchi, da Barcellona l’associazione Fumettomania Factory prosegue il proprio percorso di “conquista” del territorio peloritano. Sabato scorso, 11 febbraio, proprio con una collaborazione tra le due associazioni si è dato il via a un ricco calendario di eventi che ha come obiettivo la promozione del crowdfunding per la creazione dell’Archivio del fumetto “Luigi Bernardi”, dove si potranno consultare oltre 10mila volumi.

Gli incontri con gli autori

Fumettomania Factory però non si ferma. Il calendario ricco di eventi passa dal progetto di lettura “Leggendo un fumetto” alla scuola media dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”, dove gli studenti avranno modo di incontrare proprio Lelio Bonaccorso e approfondire con lui l’opera “Vento di Libertà”, in cui l’argomento centrale sono i Vespri siciliani e l’assedio di Messina del 1282. L’incontro si terrà il 9 marzo mentre il 16 febbraio sarà presentata l’attività di tirocinio rivolta agli studenti delle scuole superiori all’I.S. “G.B. Impallomeni” di Milazzo.

I Comics & Cosplay Day e gli autori all’Officina del Sole

E si continua poi con il triplo appuntamento con il Comics & Cosplay Day. Il 25 febbraio la giornata dedicata a fumetti e cosplay, con disegnatori che realizzeranno opere dal vivo e cosplayer da tutta la provina, sarà organizzato a Capo d’Orlando in collaborazione con l’associazione “Capo inVita”. L’11 e il 12 marzo, invece toccherà a Barcellona Pozzo di Gotto, con il Comics & Cosplay Day ad animare i locali del Seme d’arancia, l’ex stazione barcellonese. E il 3 marzo all’Officina del Sole in via Giacomo Venezian 15 si terrà un altro incontro, stavolta con gli autori Giuseppe Lisciotto e Valeria Alessi.