Commemorazione dei Defunti 2025: orari di apertura dei cimiteri

Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre

MESSINA – In occasione della Commemorazione dei Defunti, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 16.30.

“In collaborazione con le Partecipate, i Dipartimenti comunali e le Associazioni di volontariato, sono già state attivate tutte le misure necessarie per garantire decoro, sicurezza e servizi adeguati al Cimitero Monumentale e ai cimiteri suburbani durante le giornate dedicate alla visita dei propri cari”, dichiara l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli.

Per il maggiore afflusso di visitatori, fino al 3 novembre non sarà consentito l’ingresso alle ditte che svolgono lavori a qualunque titolo. Inoltre, nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre, sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto a tutte le autovetture private, anche se munite di contrassegno per persone con disabilità. Nei giorni 30 e 31 ottobre e 1° novembre, la ricezione dei cortei funebri e delle salme sarà effettuata dall’ingresso lato Baglio.

Servizio navetta ATM per il Gran Camposanto e il Cimitero di Granatari

L’ATM, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, metterà a disposizione navette gratuite per facilitare gli spostamenti dei cittadini verso i principali cimiteri. Gran Camposanto: i bus navetta saranno operativi dalle ore 8 alle 16, con partenze sia dal terminal Villa Dante che dal parcheggio di interscambio di Bordonaro, con fermata anche in vicolo San Cosimo. La frequenza sarà di circa 10 minuti. Cimitero di Granatari: sarà attivo un ulteriore servizio navetta con frequenza di 30 minuti, in partenza da via Circuito di Torre Faro (Statua di Padre Pio).

All’interno del Gran Camposanto, nelle giornate del 30 e 31 ottobre, saranno disponibili i pulmini comunali, mentre l’1 e il 2 novembre anche i mezzi della Messina Social City garantiranno il servizio di trasporto interno e l’assistenza alle persone anziane e con disabilità. Proseguono, inoltre, gli interventi manutentivi e di decoro a cura delle società partecipate: Messinaservizi Bene Comune per la pulizia, il verde e l’abbellimento delle aree; AMAM S.p.A. per la manutenzione delle fontane e dei punti idrici; i Servizi Cimiteriali comunali per la messa in sicurezza delle zone di cantiere. Saranno presenti le Associazioni di volontariato di Protezione Civile per il servizio di assistenza all’ingresso principale e agli accessi laterali del Gran Camposanto, nonché per l’accompagnamento degli anziani verso le navette interne. È previsto inoltre un servizio ambulanza presso la porta centrale e la presenza di squadre sanitarie appiedate nella zona lato Palmara.

Domenica 2 novembre, alle ore 11, nel sagrato del Gran Camposanto si terrà la tradizionale Messa per la Commemorazione dei Defunti, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. L’accesso sarà regolato dai volontari del Nucleo diocesano di Protezione Civile.