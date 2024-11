Commemorazione dei defunti a Messina, il bilancio del Comune: “Il piano operativo ha funzionato”

Il sindaco Basile e l'assessore Minutoli: "L'Amministrazione comunale sta investendo ingenti somme sui servizi cimiteriali"

MESSINA – “In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, la cittadinanza, nel visitare le tombe di parenti ed amici, si è recata in gran numero al Gran Camposanto e nei cimiteri suburbani. Anche quest’anno è stato messo in pratica il piano operativo di assistenza alla popolazione, predisposto dall’Amministrazione comunale, in sinergia con i servizi Cimiteriali del Comune e la Messina Social City, e con il supporto del volontariato di Protezione civile. Il piano ha funzionato, assicurando ogni supporto finalizzato a visite confortevoli e interventi tempestivi per la durata delle visite. L’Amministrazione comunale sta investendo ingenti somme sui servizi cimiteriali attraverso una programmazione lungimirante e pianificata”. È quanto evidenziato dal sindaco Federico Basile e dall’assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, che hanno seguito le attività poste in essere per garantire il sereno ed ordinato svolgimento di una delle ricorrenze più sentite dai messinesi.

I ringraziamenti

“Desideriamo ringraziare – hanno aggiunto il sindaco Basile e l’assessore Minutoli – le società partecipate per il loro supporto, Amam e MessinaServizi Bene Comune per avere garantito la pulizia dei cimiteri, Messina Social City e ATM, con il servizio Cimiteri e la Polizia Mortuaria, per l’organizzazione del servizio dei trasporti; il Corpo di Polizia municipale e tutti coloro che a vario titolo hanno fornito la loro opera. La collaborazione di tutti ha consentito lo svolgimento delle attività nel modo migliore. Ringraziamo infine i volontari del Gruppo Comunale e delle associazioni intervenute: la A.C.C.I.R., Nazionale Carabinieri Messina, Radioamatori Peloritani, Castel Gonzaga, Croce Rossa Messina, Mari e Monti 2004, Misericordia Messina, Nova Militia Christi, Nucleo Diocesano, Pegaso e volontari del Terzo Settore”.

I volontari, coordinati da Sabrina Palumbo ed Orazio Puleio, hanno accolto i visitatori ai cancelli del Gran Camposanto, assicurando l’assistenza sanitaria grazie alla costante presenza di ambulanze. I coordinatori Palumbo e Puleio si sono uniti al coro dei ringraziamenti.