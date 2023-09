Compagnia carabinieri di Mistretta, il comando assunto dal capitano Silvio Imperato - Tempostretto

Subentra al capitano Francesco Marino

MISTRETTA – Il capitano Silvio Imperato, 32 anni, originario di Roma ha assunto il comando della Compagnia carabinieri di Mistretta. Subentra al capitano Francesco Marino, destinato ad assolvere l’incarico di comandante della Compagnia carabinieri di Rovigo. Proveniente dal Nucleo investigativo di Foggia dove, dal 2021, ha svolto l’incarico di comandante della I Sezione, per il capitano Silvio Imperato si tratta di un ritorno in Sicilia. Infatti, dal 2019 al 2021, l’Ufficiale ha comandato il Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria (Pa). In precedenza, il capitano Silvio Imperato, dopo aver frequentato il 194° corso dell’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, nell’ambito dell’organizzazione Mobile dell’Arma, dal 2017 al 2019, ha svolto l’incarico di Comandante di Plotone presso l’8° Reggimento carabinieri “Lazio” con sede in Roma. Il capitano Silvio Imperato, nel corso della sua carriera militare, è stato anche impiegato, con l’incarico di Rules of engagement advisor, presso il comando della missione europea Eunavformed.