Completata la prima fase dei lavori di messa in sicurezza della Sp 50 di Castanea

Avanza l'azione di riqualificazione delle strade provinciali ricadenti nel territorio del capoluogo peloritano

Prosegue con risultati concreti l’attività di riqualificazione della rete viaria provinciale della Città Metropolitana di Messina: completata la prima fase degli interventi lungo la Strada Provinciale 50 “Castanea delle Furie”, nel tratto compreso tra la piazza centrale di San Giorgio e il civico 40.

Un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’area collinare torna efficiente, grazie a lavori che hanno migliorato in modo significativo la qualità del piano viabile. Le opere hanno riguardato il rifacimento della carreggiata, con la stesa di nuovo conglomerato bituminoso, restituendo omogeneità al tracciato e garantendo migliori condizioni di sicurezza e comfort per gli utenti della strada.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di messa in sicurezza e ammodernamento promosso da Palazzo dei Leoni. Un’azione orientata al progressivo innalzamento degli standard qualitativi della rete stradale e al rafforzamento dei collegamenti tra il centro urbano e i villaggi, con ricadute positive sulla fruibilità delle arterie provinciali.

Sul posto erano presenti il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro e il Responsabile del Gabinetto Istituzionale, Gaetano Maggioloti, nell’ambito dell’attività della III Direzione Viabilità, diretta dal Dirigente Biagio Privitera.

«La prima fase dei lavori sulla S.P. 50 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione della rete viaria – dichiara il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro –. L’intervento ha migliorato concretamente le condizioni di sicurezza e la qualità della percorrenza lungo un’arteria significativa per il territorio. Si tratta di un risultato che si inserisce nella programmazione avviata durante l’Amministrazione Basile, nell’ambito della quale, con aggiudicazione del 18 dicembre 2024, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale ricadente nel territorio del capoluogo peloritano, finalizzati alla sua riqualificazione. In questa direzione prosegue l’impegno della Città Metropolitana di Messina, volto a garantire continuità agli interventi e ad assicurare infrastrutture sempre più efficienti e adeguate alle esigenze della mobilità e della sicurezza dei cittadini».