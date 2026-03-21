Scurria: “Giunta Basile distante dai bisogni della gente, noi proponiamo il cambiamento”

Così il candidato sindaco del centrodestra



Una visione di rottura rispetto al presente e un appello diretto alla cittadinanza. Il candidato sindaco

Marcello Scurria interviene nel primo giorno di Primavera ribadendo l’importanza di un nuovo modello di amministrazione.

“Una primavera per Messina non è solo un auspicio, ma un obiettivo concreto e realizzabile – dichiara Scurria -, esiste un’alternativa alla gestione dell’amministrazione uscente e sento il dovere di dire ai messinesi che un cambiamento profondo è finalmente possibile. Non si tratta solo di sostituire una classe dirigente, ma di inaugurare una stagione nuova come quella che il calendario ha aperto oggi, una fase per la nostra città che sia realmente partecipata. La nostra ricetta si fonda su tre pilastri: più ascolto, più partecipazione e una rinnovata attenzione ai problemi reali della quotidianità. Per troppo tempo la distanza tra l’amministrazione e i bisogni della gente è stata incolmabile; oggi proponiamo un’inversione di tendenza che rimetta il cittadino al centro dei processi decisionali. Il cambiamento non arriva da solo, dipende da tutti noi”.





