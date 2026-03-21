 Scurria: "Giunta Basile distante dai bisogni della gente, noi proponiamo il cambiamento"

Scurria: “Giunta Basile distante dai bisogni della gente, noi proponiamo il cambiamento”

Redazione

Scurria: “Giunta Basile distante dai bisogni della gente, noi proponiamo il cambiamento”

sabato 21 Marzo 2026 - 14:30

Così il candidato sindaco del centrodestra


Una visione di rottura rispetto al presente e un appello diretto alla cittadinanza. Il candidato sindaco
Marcello Scurria interviene nel primo giorno di Primavera ribadendo l’importanza di un nuovo modello di amministrazione.

“Una primavera per Messina non è solo un auspicio, ma un obiettivo concreto e realizzabile – dichiara Scurria -, esiste un’alternativa alla gestione dell’amministrazione uscente e sento il dovere di dire ai messinesi che un cambiamento profondo è finalmente possibile. Non si tratta solo di sostituire una classe dirigente, ma di inaugurare una stagione nuova come quella che il calendario ha aperto oggi, una fase per la nostra città che sia realmente partecipata. La nostra ricetta si fonda su tre pilastri: più ascolto, più partecipazione e una rinnovata attenzione ai problemi reali della quotidianità. Per troppo tempo la distanza tra l’amministrazione e i bisogni della gente è stata incolmabile; oggi proponiamo un’inversione di tendenza che rimetta il cittadino al centro dei processi decisionali. Il cambiamento non arriva da solo, dipende da tutti noi”.


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Il trumpismo, le destre e la guerra globale permanente
Il Messina si compatta in ritiro. Feola: “Siamo un blocco unico”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED