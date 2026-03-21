Complesso Zancle a Tremonti, Villari torna ad attaccare: “La pazienza è finita”

Il Consigliere comunale: "La situazione è insostenibile e i residenti sono stanchi ed esasperati da mesi di promesse disattese"

MESSINA – Alle palazzine del Complesso Zancle, a Tremonti, “la pazienza dei cittadini è finita”. Ad affermarlo è il consigliere comunale Giuseppe Villari, che è tornato ad accendere i riflettori sulle condizioni dell’area. Già lo scorso anno era stato proprio il capogruppo del Gruppo Misto a presentare un’interrogazione all’allora sindaco Federico Basile (e all’assessore Massimiliano Minutoli), per chiedere conto della “gravità della situazione”.

Villari all’attacco: “Mesi di promesse disattese”

Una vicenda poi tornata in auge quando un’auto abbandonata è andata a fuoco all’interno dei garage del complesso. Oggi le condizioni sono tutt’altro che migliorate. Villari ha spiegato: “La situazione è ormai insostenibile. I residenti, esasperati da mesi di silenzi e promesse disattese, continuano a non ricevere risposte né dall’amministratore né dall’amministrazione comunale”.

Al Complesso Zancle “grida di allarme inascoltate”

E ancora: “Siamo di fronte a una vera e propria vergogna istituzionale. Da tempo ci facciamo carico di portare all’attenzione del Comune le istanze e le difficoltà di queste famiglie, diventando di fatto il loro megafono. Ma, nonostante le ripetute segnalazioni, le grida di allarme restano inascoltate. Questa indifferenza non è più accettabile. I cittadini meritano rispetto, risposte concrete e interventi immediati”.