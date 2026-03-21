Il Messina si compatta in ritiro. Feola: “Siamo un blocco unico”

Il tecnico analizza il momento della squadra dopo i giorni di lavoro lontano dalle distrazioni e ringrazia la società per il supporto

Il valore del ritiro e l’unità ritrovata all’interno dello spogliatoio. In vista del prossimo delicato impegno di campionato, in trasferta a Vibo Valentia, l’allenatore del Messina, Vincenzo Feola, ha fatto il punto della situazione.

Mister, la società ha deciso di portarvi in ritiro per preparare al meglio questa gara: quanto è stato importante sentire questa vicinanza e questo supporto in un momento così delicato?

Devo essere sincero: gesti come questo fanno la differenza. La società poteva fare altro, poteva stare a guardare — invece ha scelto di stare vicina al gruppo in modo concreto. Questo ti dà energia, ti dà la sensazione che non sei solo in quello che fai. Ringrazio il presidente Davis, il vicepresidente Pagniello e tutta la dirigenza: hanno dimostrato ancora una volta di credere fortemente in questo progetto e in questi ragazzi. Noi sul campo dobbiamo ripagare questa fiducia.

In questi giorni di ritiro avete lavorato lontano da tutto: cosa è cambiato nella testa del gruppo?

Il ritiro ti toglie le distrazioni e ti costringe a guardarti negli occhi. Abbiamo lavorato tanto, ma soprattutto abbiamo parlato — e certi discorsi dentro uno spogliatoio valgono più di qualsiasi seduta tattica. I ragazzi hanno capito dove siamo e cosa vogliamo. C’è più chiarezza, più fame. Si percepisce.

Ha percepito una crescita nell’unità dello spogliatoio in questi giorni? Che Messina vedremo sotto questo aspetto?

Sì, e lo dico senza retorica. Ho visto ragazzi che si cercano, che si parlano, che soffrono insieme anche quando è dura. L’unità non si costruisce con le parole belle — si costruisce nei momenti difficili, e questi ragazzi lo stanno dimostrando. Domenica si vedrà una squadra che lotta come un blocco unico, dal primo all’ultimo minuto.

In una partita così, quanto è importante che tutto l’ambiente – società, squadra e tifosi – remi nella stessa direzione?

È fondamentale, è tutto. Il calcio lo vinci quando sei uno — società, squadra, città. Messina è una piazza che sa trascinare, che sa far sentire il suo calore quando ci crede. Io chiedo ai nostri tifosi di sostenerci con quella fame che hanno sempre avuto per questi colori. Noi faremo la nostra parte fino in fondo, con tutto quello che abbiamo. Insieme possiamo fare qualcosa di importante.