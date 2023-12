"Complimenti Giovanna Deani": dopo l'incidente la ripresa e ora la laurea - Tempostretto

La giovane di Nizza di Sicilia si è laureata in Scienze della formazione e dell'educazione (UniMe)

MESSINA – “Congratulazioni alla nostra Giovanna Deani che, dopo il gravissimo incidente di luglio 2022, ha raggiunto, con forza e tenacia, il meritatissimo traguardo della laurea 110 e lode. Dottoressa in Scienze della formazione e dell’educazione”. Questo il messaggio sui social di UniMe.

Nel mese di luglio, per lei, già c’era stata un’emozione speciale. Un anno dopo una serie di delicati interventi chirurgici, la studentessa di Nizza di Sicilia aveva tagliato il nastro inaugurale del nuovo reparto di Chirurgia vascolare al Policlinico di Messina. “Ho ritrovato i medici e tutto il personale che mi ha sostenuto in quei due mesi lunghissimi, da luglio a settembre, quando pensavo che la mia vita fosse finita. Ma non è stato così”, ha dichiarato con emozione in quell’occasione.

L’incidente era avvenuto nella zona del ponte fra Santa Teresa di Riva e Furci.

