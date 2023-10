Compostaggio a Mili, Lega e Prima l'Italia raccolgono il malcontento dei residenti - Tempostretto

L'incontro con i rappresentanti politici oggi pomeriggio all'hotel Europa di Pistunina

MESSINA – I residenti della zona sud di Messina scenderanno in piazza, sabato 14 ottobre per dire no all’impianto di compostaggio dell’umido a Mili, che dovrebbe nascere per sopperire all’ormai noto malfunzionamento del depuratore.

L’incontro

La salute prima di tutto e il rispetto dell’ambiente in un territorio già martoriato sono il filo rosso del coro di voci sollevate dagli abitanti del villaggio Moleti e delle zone limitrofe che, riuniti nel comitato “Amo il mio Paese”, parteciperanno all’incontro promosso dai partiti Lega e Prima l’Italia. Appuntamento alle 16.30 all’hotel Europa di Pistunica con l’iniziativa “Sud, ambiente e territorio” in cui saranno affrontate le problematiche più urgenti che riguardano l’area metropolitana di Messina alla presenza del vicepresidente della Regione Siciliana e assessore regionale all’Agricoltura e pesca Luca Sammartino, del senatore Nino Germanà, del deputato Ars e presidente Commissione Sanità Giuseppe Laccoto, dei consiglieri di Lega e Prima L’Italia del Comune di Messina Mirko Cantello, Amalia Centofanti, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari.

Germanà: “Cittadini protagonisti”

“Sarà la prima di una serie di eventi che vogliamo promuovere – spiega l’onorevole Germanà – per rendere i cittadini protagonisti in prima persona della politica e delle scelte istituzionali che riguardano i territori e il futuro loro e dei loro figli, ascoltare le istanze e le perplessità perché alcune scelte che si fanno oggi avranno conseguenze per i prossimi decenni, dunque devono essere fatte con la massima condivisione e saggezza, parole chiave che devono guidare sempre una buona amministrazione. Lega e Prima L’Italia, che oggi rappresentano il primo gruppo con ben cinque rappresentanti in seno al Consiglio comunale, stanno dimostrando coi fatti, e non con le parole, che una buona e concreta politica, innanzitutto di ascolto e comprensione a 360 gradi delle questioni, ascoltando senza pregiudizio tutte le campane, si può e si deve fare. La manifestazione di sabato 14 ha esattamente questo significato: tracceremo un anno di governo e i prossimi obiettivi da raggiungere”.