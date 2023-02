Comprensivo di Alì Terme, il cinema entra nel Piano dell'offerta formativa - Tempostretto

Avviato il progetto "Ciak school" per diffondere la cultura cinematografica tra gli studenti

ALI’ TERME – L’Istituto Comprensivo di Alì Terme ha aderito per la seconda annualità al piano nazionale di educazione visiva per le scuole promosso dal Ministero per l’Istruzione e dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo. Le azioni del piano sono orientate alla promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, anche al fine di utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari. La scuola ha già avviato due importanti attività del progetto “Ciak school”, la formazione di un gruppo motivato di docenti con l’esperto Francesco Torre e il cineforum per gli alunni con visioni al cinema e in classe.

Francesco Torre con le docenti

“Il cinema e l’audiovisivo – ha spiegato la dirigente Maria Elena Carbone – sono fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, e possono contribuire alla definizione dell’identità culturale e alla crescita civile degli studenti e delle studentesse”.

Al fine di assicurare la qualità pedagogica delle esperienze promosse, l’Istituto Comprensivo di Alì Terme si è avvalso di partner di progetto esperti e di comprovata competenza. Le proiezioni sono organizzate al Cinema Vittoria di Alì Terme da Francesco De Luca, che continua a garantire alla comunità questo spazio privilegiato. Il forum tra i ragazzi è coordinato e guidato dagli esperti del Cinit, Massimo Caminiti, e del Centro Studi Cinematografici, Ignazio Vasta. Il progetto si avvale della collaborazione della Direzione Didattica S. Teresa di Riva. Nelle prossime settimane prenderanno avvio due percorsi di formazione per studenti delle scuole primaria e secondaria; uno tenuto dalla professoressa Giuseppina Bavuso e l’altro dall’esperto di teatro Tino Caspanello.