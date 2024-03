Comune di Messina, ecco altri 135 nuovi assunti

Stamani la firma a Palazzo Zanca

Altri 135 giovani assunti al Comune di Messina. Si aggiungono ai 30 nuovi dipendenti in servizio dallo scorso 26 febbraio e che sono così distribuiti: 4 funzionari contabili, 5 funzionari di vigilanza, 20 funzionari legali, 7 istruttori contabili, 50 istruttori tecnici, 42 istruttori amministrativi e 7 stabilizzazioni di personale appartenente all’Agenzia per la Coesione Territoriale, da immettere in servizio a partire dal prossimo 1 aprile.

“Un’altra fase della ristrutturazione amministrativa – dice il sindaco Federico Basile – che negli ultimi quattro anni sta dando tante risposte ai cittadini e che grazie all’inserimento di queste nuovi ragazzi potrà darne ancora di più”.

Poi rivolto ai nuovi assunti: “La città si aspetta tanto da voi, la nostra macchina amministrativa meritava di essere rinforzata e rinnovata al suo interno. Ai dipendenti già presenti in servizio da anni a cui va il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che hanno svolto con le tante difficoltà chiedo di supportarvi e mettere la loro esperienza per il vostro inserimento. Prima ancora che dipendenti, voi siete cittadini e quindi il contributo che darete in termini lavorativi sarà utile e fondamentale per migliorare i nostri servizi, vivere al meglio la città e renderla sempre più attraente e gradevole anche alle future generazioni”.

Il direttore generale Salvo Puccio ha evidenziato che “nella prima parte i neo assunti seguiranno un percorso formativo e successivamente avverrà l’inserimento sulla base dei curriculum e delle attitudini. 341 nuovi dipendenti sono fondamentali per sviluppare l’idea e il percorso di città che con la nostra azione amministrativa abbiamo disegnato per Messina”.