Montalbano Elicona, al via la votazione per il "Borgo dei Borghi"

Tutto pronto per l’edizione straordinaria de “Il Borgo dei Borghi”. Il noto concorso promosso nell’ambito della trasmissione Rai Kilimangiaro porterà in gara 60 borghi suddivisi in tre gruppi. A rappresentare la Sicilia sarà Montalbano Elicona che già nel 2015 aveva ottenuto il titolo di miglior borgo d’Italia.

Intense le attività di promozione, svolte soprattutto grazie ai canali social e guidate dal sindaco Filippo Taranto e dall’esperto Antonino Sapienza già presidente di “Proposta Turistica 3.0”. Previste anche manifestazioni realizzate con il coinvolgimento della città metropolitana di Messina e con il comune di Messina.

Montalbano Elicona, in questa prima fase di voto, farà parte del “gruppo B” e dovrà scontrarsi con altri 19 borghi in gara. Per esprimere il proprio voto sarà necessario raggiungere la pagina web http://rai.it/borgodeiborghi/ e selezionando il “gruppo B”. Si potrà esprimere la propria preferenza una volta al giorno, previa registrazione sul portale Rai o log-in tramite il proprio account Facebook.

Salvatore Di Trapani