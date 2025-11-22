Il Comune di Messina “costretto” a comprare 22 biglietti aerei per il Volley Casalmaggiore

PalaRescifina impegnato per il rally, l'Akademia avrebbe perso a tavolino

C’è un retroscena dietro la gara dell’ottava giornata del campionato di serie A2 femminile di pallavolo tra Messina e Casalmaggiore. Da calendario la partita era in programma domenica 16 novembre ma è stata rinviata e si è disputata lunedì 17 novembre perché domenica il PalaRescifina era impegnato per il rally Tirreno – Messina e anche il PalaTracuzzi, campo alternativo indicato alla Fipav, era occupato.

La squadra cremonese ha dato la propria disponibilità a posticipare l’incontro al 17 novembre, ma ha dovuto richiedere la copertura per l’acquisto di nuovi biglietti aerei. Le prenotazioni originali, acquistate con largo anticipo, non erano infatti più utilizzabili a causa dell’impossibilità di modificarle.

Acquisto urgente

Ed è stato il Comune di Messina ad acquistare 22 nuovi biglietti aerei andata e ritorno, sulla tratta Bergamo – Catania, per evitare la sconfitta a tavolino alla squadra peloritana. Affidamento diretto alla Bisazza Gangi srl di Messina per un importo di 9.926 euro, cioè una media di 225 euro a biglietto aereo.

Un acquisto urgente dettato dalla necessità di agire rapidamente per evitare che l’indisponibilità di posti aerei negli orari richiesti impedisse alla squadra ospite di raggiungere Messina nei tempi necessari per il recupero fisico prima della gara.

Rischio sconfitta a tavolino

Il regolamento prevede che, se la squadra ospite non si presenta per un disguido logistico o per mancanza di accordo, la squadra di casa è considerata responsabile per la mancata organizzazione e subisce la sconfitta a tavolino. In questo caso, la responsabilità ricadeva sul Comune per aver reso indisponibile la struttura nella data concordata.