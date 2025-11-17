Akademia Messina rimonta Casalmaggiore e torna a vincere in casa

L'esordio di coach Freschi al PalaRescifina vale tre punti e la terza vittoria di fila, in casa il Gruppo Formula 3 non vinceva dalla prima giornata

MESSINA – Torna alla vittoria in casa il Gruppo Formula 3 Messina, Akademia non vinceva tra le mura amiche dall’esordio contro il Club Italia del 6 ottobre. C’era ancora coach Bonafede mentre oggi nell’ottava giornata di campionato è stato l’esordio in casa per Matteo Freschi. Con il giovane tecnico sono arrivate due vittorie da tre punti, terzo match vinto consecutivamente per capitan Carcaces e compagne contando anche il tiebreak in casa di Marsala. Gruppo Formula 3 che con otto punti nelle ultime tre giornate sale a quota undici in classifica.

Coach Freschi sceglie Rizzieri al palleggio e Viscioni suo opposto, Carcaces e Zojzi in banda, Campagnolo e Landucci al centro ad alternarsi con il libero Ferrara. Coach Cuello risponde con Pasquino-Kavalenka sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto 4 Costagli e Vazquez Gomez, Marku e Amarachukwu Nwokoye centrali con l’ex Giorgia Faraone nel ruolo di libero. A partita in corso spazio per Oggioni, Felappi, Colombo e Rastelli. L’unica a non entrare tra le fila di Messina è la palleggiatrice Tisma.

Molto coinvolte le posto quattro di Messina, Zojzi va a segno 23 volte, Carcaces 22. In doppia cifra per la prima volta in stagione Landucci (11) con la squadra che ha giocato molto al centro murando, giocando primi tempi e fast con Landucci e Campagnolo. A fine match premiata come Mvp Kenia Carcaces.

Gruppo Formula 3 Messina – Casalmaggiore 3-1

Primo punto per Messina con Campagnolo. L’equilibrio dura fino all’8-8 poi con Carcaces, l’errore di Costagli e l’ace di Zojzi il Gruppo Formula 3 allunga sull’11-8 e la panchina lombarda chiama time out. Al rientro Messina allunga ancora fino al massimo vantaggio di cinque punti sul 13-8. Reazione di Casalmaggiore che con un contro parziale di 1-4 si riavvicina e costringe coach Freschi al time out sul 14-12. Si rientra in campo e Akademia infila tre punti consecutivi. Nuovamente contro parziale di Casalmaggiore che passa a condurre dopo l’ace di Amarachukwu Nwokoye sul 18-19, la panchina siciliana ferma il gioco. Gruppo Formula 3 perde altri tre punti, sarà uno 0-7 prima che coach Freschi mandi in campo Felappi per Zojzi e la romana ottiene subito il cambio palla con un mani out. Reazione locale fino al 21-23, poi tocca alla panchina lombarda spendere il secondo time out. Al rientro errore in battuta di Viscioni, poi Ravarini mette a terra il pallone del 21-25.

Nel secondo set confermato il sestetto di Messina, errore in battuta ospite poi Rizzieri manda di là di seconda, poi muro di Landucci e punto di Carcaces per un break di 4-0 iniziale che fa ben sperare. Contro parziale delle lombarde con il tocco di seconda di Pasquino che ristabilisce la parità sul 7-7. Arriva il break per le ospiti e sotto 8-10 la panchina locale chiede time out. Recupera un punto di svantaggio Gruppo Formula 3 con il mani out di Zojzi, sul 13-14 coach Cuello richiama le sue in panchina. Al rientro muro di Landucci che vale il 14-14, nuovamente break per Messina con gli attacchi di Zojzi prima e Carcaces dopo (19-17), segue la fast vincente di Campagnolo e sul 20-17 time out di Casalmaggiore. Al rientro torna vicino la formazione ospite, tiene un break di vantaggio Messina fino a quando Carcaces non allunga di nuovo sul 23-20. Reazione di nuovo delle lombarde e dopo l’ace di Pasquino e punteggio sul 23-22 c’è il time out di coach Freschi. Al rientro mette palla a terra Carcaces e manda Messina a set point, il primo viene annullato dalla parallela di Kavalenko, il secondo mette palla a terra Zojzi per il 25-23.

Primo punto per Messina poi con al servizio Marku va in confusione Gruppo Formula 3 (1-3). Rientrano le locali sul 4-4, dal 6-6 arriva il break ospite grazie all’ace di Amarachukwu Nwokoye. Messina rientra sull’8-8, ma poi paga ancora un passaggio a vuoto e sull’8-11 la panchina siciliana chiede time out. Al rientro arriva subito il pari di Messina e time out delle lombarde, continua il momento positivo di Messina con Viscioni al servizio e il muro di Campagnolo manda un break avanti le locali (13-11), il vantaggio dura fino al 15-15. Landucci e Viscioni rimettono Messina avanti (17-15), Zojzi mette il Gruppo Formula 3 avanti tre punti e sul 19-16 ultimo time out per le lombarde. Al rientro allunga ancora la formazione di casa (20-16), doppio primo tempo Landucci e Campagnolo e Messina vede il traguardo sul 22-17. L’attacco di Zojzi e due ace di Viscioni mandano Messina in vantaggio nel match.

Nel quarto parziale parte ancora meglio Messina che scappa via 7-4 provocando il time out delle ospiti. Al rientro si rimette in pari Casalmaggiore (10-10), due volte Landucci abile sopra la rete rimette un break avanti Messina (13-11). L’ace di Zojzi concede più margine alle locali sul 18-15 e arriva il time out ospite. Fase di lotta in campo e Akademia ne esce meglio col muro di Rizzieri che vale il massimo vantaggio nel set +4 sul 21-17. Dimezza lo svantaggio (22-20) la formazione ospite e coach Freschi richiama le sue atlete in panchina. Al rientro arrivano i punti di Zojzi e Viscioni che mandano Messina a match point sul 24-20. I primi due vengono annullati, coach Freschi non vuole rischiare e chiede time out. Al rientro palleggio in posto quattro per Zojzi che chiude la partita.

Tabellino

Parziali: 21-25, 25-23, 25-18, 25-22.

Durata: 29′, 29′, 25′, 34′.

Arbitri: Giorgia Spinnicchia & Christian Palumbo, Claudio Spartà (videocheck).

Mvp: Kenia Carcaces, schiacciatrice di Gruppo Formula 3 Messina.

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma ne, Rizzieri 2, Zojzi 23, Colombo 0, Felappi 1, Ferrara 0, Landucci 12, Viscioni 11, Campagnolo 8, Carcaces 22, Rastelli 0, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Allenatore in seconda: Flavio Ferrara. Assistente: Daniele Cesareo.

Casalmaggiore: Mattioli 1, Costagli 14, Nosella ne, Morandi ne, Vazquez Gomez 10, Neri 0, Stafoggia 1, Kavalenka 15, Marku 12, Pasquino 3, Faraone 0, Ravarini 5, Amarachukwu Nwokoye 10, Kovalcikova ne.

Allenatore: Claudio Cesar Cuello. Assistente: Guido Beccari.