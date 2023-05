Comuni jonici uniti per la pulizia della spiaggia, da S. Alessio a Scaletta Zanclea - Tempostretto

Appuntamento domenica 14 maggio alle 9

S. TERESA – Otto comuni puliranno la spiaggia della riviera jonica in contemporanea. L’iniziativa coinvolge le amministrazioni di Scaletta Zanclea, Itala, Ali Terme, Nizza, Roccalumera, Furci Siculo, S. Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo unitamente all’associazione Plastic free Roccalumera, alla Pro loco e al Servizio civile di Furci Siculo, alla Consulta ambientale di Santa Teresa e alla Fidapa Valle d’Agró. L’appuntamento con la pulizia congiunta degli arenili è per domenica 14 maggio, a partire dalle 9. Gli assessori alle politiche ambientali, i rappresentanti e membri delle associazioni, hanno evidenziato che si tratta “di un segnale simbolico e forte allo stesso tempo, di continuità territoriale e di lotta alla plastica ed a ogni forma di inquinamento ambientale. Una forma di sensibilizzazione per tutti i cittadini e turisti riguardo la tutela del nostro mare. Ogni comune e associazione opererà nel proprio territorio partendo alla stessa ora nello stesso giorno. Tutti insieme poniamo le basi per l’inizio di un’ unione permanente sulle tematiche ambientali, perché solo l’unità rende forti le idee e la difesa dei propri valori”.