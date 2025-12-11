Comunità montane, Vincenzo Amadore coordinerà il direttivo provinciale

Il sindaco di Galati Mamertino eletto durante l'ultima assemblea Uncem di Palermo

Il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore è il nuovo coordinatore provinciale del direttivo dell’Unione nazionale delle comunità montane.

Il congresso regionale dell’Uncem si è riunito a palazzo dei Normanni lo scorso 1 dicembre ed ha visto l’elezione del primo cittadino galatese dopo la conferma di Mario Cicero, sindaco di Castelbuono, alla presidenza dell’Assemblea composta dai primi cittadini dei comuni montani siciliani.

Pesente anche il presidente zazionale Marco Bussone: ”Sono contento della conferma di Cicero e del nuovo gruppo. Questa scelta potrà finalmente risvegliare politiche rimaste assopite per le montagne e gli enti locali. Serve uno scatto decisivo”.

Il congresso

Il Congresso ha avuto come tema centrale: “Rigenerare un nuovo modello di vita, mettendo al centro l’uomo e non l’economia o la finanza”. Nel suo intervento introduttivo, il presidente Cicero ha sottolineato il ruolo strategico dei comuni montani nello sviluppo culturale, sociale ed economico dell’isola e dell’Italia. Ha evidenziato la necessità di politiche più incisive a favore di parchi e riserve naturali, denunciando la forte disparità di risorse tra parchi nazionali e regionali: basti pensare che al Parco del Pollino vengono destinati circa 20 milioni di euro, mentre al Parco dei Nebrodi appena 288 mila e a quello delle Madonie 180 mila euro.

Presente anche il Presidente della Commissione Antimafia Regionale Antonello Cracolici. Nel suo intervento ha preso spunto dagli argomenti emersi durante le quattro ore di confronto, sottolineando che la politica non possa più fingere di ignorare le potenzialità presenti nelle aree interne. Ha evidenziato la necessità di smettere di affrontare ogni questione come un’emergenza e di aprire un confronto diretto con i territori, consentendo agli stessi di rappresentare le priorità che ritengono fondamentali. Ha inoltre ribadito l’importanza di attuare tutte quelle norme che permettono di trasferire risorse e servizi ai comuni montani e alle aree interne.

Il Presidente nazionale Marco Bussone, ripercorrendo i punti salienti delle quattro ore di dibattito, ha ribadito l’impegno di UNCEM a garantire una presenza costante nel confronto con il governo regionale e a rafforzare la collaborazione con ANCI Sicilia, per incidere sulle scelte dell’Assemblea regionale e nei tavoli di partenariato a Roma.

Tutti gli eletti

L’assemblea ha, inoltre, eletto il nuovo consiglio direttivo:

• Giuseppe Minutilla, Sindaco di San Mauro Castelverde, coordinatore provinciale di Palermo;

• Piero Polito, Sindaco di Petralia Sottana;

• Vincenzo Amadore, Sindaco di Galati Mamertino, coordinatore provinciale di Messina;

• Orlando Russo, Sindaco di Castelmola;

• Alfio Cristaudo, sindaco di Pedara, per la provincia di Catania.

Sono stati designati anche i delegati al Congresso nazionale dell’Aquila: oltre al Presidente Cicero, parteciperanno i sindaci di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla, Il Sindaco di Rocca Fiorita Concetto Orlando , il Sindaco di Pollina Pietro Musotto e il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore.

UNCEM presenterà una proposta di legge dedicata alla montagna, alle foreste e agli enti locali, coinvolgendo tutti i gruppi dell’Assemblea regionale con un obiettivo preciso: avviare un’azione concreta e decisiva a favore delle comunità locali, che chiedono servizi e risposte reali.