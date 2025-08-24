Con “Giulietta e Romeo”, la danza al Festival Taormina Arte

Domani, al teatro antico, la storia d'amore più famosa declinata nel linguaggio universale del balletto

TAORMINA – La storia d’amore più grande declinata nel linguaggio universale della danza. E per

farlo ispirarsi liberamente alla fonte letteraria shakespeariana per rileggerla nei gesti del corpo. È

dedicato a Tersicore il prossimo appuntamento del Festival Internazionale Taormina Arte 2025,

rassegna multigenere di musica, teatro e arte coreutica, promossa dalla Fondazione Taormina Arte

Sicilia, guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice

Panebianco, con la direzione artistica di Gianna Fratta.



Il palcoscenico millenario del Teatro Antico accoglierà lunedì 25 agosto alle 21:30 il pluripremiato

Balletto di Roma che propone con “Giulietta e Romeo” una delle creazioni più acclamate della

scena coreutica italiana. Firmata dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde sulle immortali

musiche di Sergej Prokof’ev, negli ultimi 20 anni l’opera si è rivelata il titolo di maggior successo

nel repertorio della compagnia romana, con un numero record di recite e incassi al botteghino. Con

oltre 400 rappresentazioni in Italia e all’estero e più di 250.000 spettatori, è lo spettacolo

coreografico italiano più acclamato di sempre: la danza dell’amore impossibile, ricca della saggezza

del tempo e dell’energia del presente, rinata nell’era post-covid.

A rivestire la coppia dei protagonisti saranno a Taormina due danzatori di chiara fama come Fiamma Balzano e Paolo Barbonaglia, continuando la tradizione del Balletto di Roma che ha affidato negli anni questi ruoli a protagonisti d’eccezione, come Monica Perego e Raffaele Paganini, Kledi Kadiu con Claudia Vecchi, Azzurra Schena e Luca Pannacci, Carola Puddu e lo stesso Barbonaglia.

I costumi sono di Eve Kohler, il lighting design è di Emanuele De Maria. Il Balletto di Roma, fondato nel 1960 da Walter Zappolini e Franca Bartolomei, è uno dei più autorevoli interpreti della danza italiana nel mondo. Con un repertorio che spazia dalle riletture classiche alle nuove produzioni, ha portato sui palcoscenici internazionali il valore della ricerca coreografica italiana.

Il focus, come suggerisce l’inversione dei nomi rispetto al “Romeo and Juliet” originale, è sul

personaggio di lei, fragile e passionale allo stesso tempo, animata da una purezza di sentimenti: una

donna volitiva pronta a lottare per la propria felicità.

Fabrizio Monteverde è a sua volta unanimemente considerato uno dei migliori rappresentanti della

coreografia italiana degli ultimi trent’anni. Nel suo Giulietta e Romeo, la Verona degli infelici

amanti di Shakespeare si trasforma in un Sud oscuro e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie

di una rivoluzione che annuncia, al di là delle macerie, un futuro di rinascita e ricostruzione.

Giulietta è protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione

femminile imposta e suicida per un amore inammissibile. Romeo, silenziosamente appassionato e

incoscientemente sognatore, è martire della propria fede d’amore innocente. Tra loro, le madri

Capuleti e Montecchi, padrone ossessive in una trama resa ancor più tragica dall’istigazione alla

vendetta.

Le note di Prokof’ev, potenti e vibranti, diventano il tessuto emotivo su cui si muovono i

danzatori, in un’alternanza di assoli struggenti e momenti corali che lasciano senza fiato.

La linea artistica del festival, tesa a promuovere contaminazione tra generi e forme espressive, trova

così in questo allestimento un alleato privilegiato: “Giulietta e Romeo” rappresenta infatti una

sintesi di classicità e modernità, tradizione e sperimentazione, nella quale la forza narrativa del

corpo prende il posto delle parole.

Accanto agli appuntamenti al Teatro Antico, il Festival propone al Palazzo dei Congressi il format

“Calici d’arte”: quattro spettacoli-aperitivo, con inizio alle ore 19, che uniscono teatro, musica,

danza e convivialità. Ecco i titoli in programma: il 27 agosto “Ride bene chi ride a Napoli”, un

affresco divertente sulla Napoli colorata della mossa, del cunto e della “canzone”, con l’attore

Vincenzo De Michele e l’ensemble Suoni del Sud; il 29 agosto: “Volver”, omaggio al tango,

all’Argentina e ai suoi scrittori, con l’attore Giampiero Mancini e i musicisti Massimiliano Pitocco

(bandoneon) e Massimiliano Caporale (pianoforte); il 1° settembre: “Sfide” , duello musicale tra il

soprano Daniela Cappiello e il violinista Dino De Palma, con la partecipazione di Gianna Fratta al

pianoforte; il 3 settembre “Africa”, danza contemporanea a cura di ocram dance movement e

Scenario Pubblico, un invito alla salvezza del pianeta. Dopo ogni spettacolo verrà servito un

aperitivo, per incontrare gli artisti e commentare la performance.

Il Festival Internazionale Taormina Arte proseguirà ancora fino all’11 settembre, con un cartellone

che spazia tra musica, danza, teatro e cinema, nel segno di una cultura aperta, condivisa e in dialogo

con il presente.

Vendita on-line attraverso i circuiti Ticketone (www.ticketone.it) e BoxOffice Sicilia

(www.ctbox.it – www.boxol.) Oppure nei punti vendita Ticketone e BoxOffice Sicilia, o presso la

biglietteria della Fondazione Taormina Arte Sicilia alla Casa del Cinema in Corso Umberto 61 a

Taormina, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 20.00 e il giorno dello spettacolo al Palazzo

dei Congressi dalle ore 16.30 all’inizio.

Ridotti under 26 e over 65 acquistabili solo presso i punti vendita, biglietteria della Fondazione e

botteghino, esibendo un documento di identità.