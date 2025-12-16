 Con la droga in motorino per le vie di Taormina

Alessandra Serio

martedì 16 Dicembre 2025 - 12:40

43enne arrestato dai Carabinieri, a casa aveva anche cartucce da fucile insieme a cocaina e marijuana

Taormina – Viaggiava con la droga nascosta in un vano sotto al sellino il 43enne arrestato dai Carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’Ordine, è stato fermato per un controllo dei militari della Compagnia taorminese, ai comandi del capitano Domenico Tota.

L’atteggiamento nervoso mostrato ha convinto gli uomini dell’Arma a perquisirlo e controllare meglio il mezzo, trovando qualche grammo di droga. A quel punto è scattata la perquisizione anche a casa che ha portato al sequestro complessivo di 55 grammi di cocaina, 50 di marijuana, due bilancini di precisione e due cartucce per fucile calibro 12.

Droga e munizionamento sono stati inviati al Ris per le analisi di laboratorio mentre il 43enne è ai domiciliari, in attesa della decisione del giudice, per detenzione di droga e munizionamento illegale.

