Il Messina esce indenne dal “Salmeri”, reti bianche contro un volenteroso Milazzo

Settimo pareggio per i biancoscudati in stagione, ottavo clean sheet di Sorrentino. I mamertini colpiscono due pali nella ripresa con Moschella e Dall'Oglio

MILAZZO – Buon pari per il Messina a Milazzo. Al “Marco Salmeri”, per la 17ª giornata del girone I e ultima di andata, i rossoblù locali avrebbero ampiamente meritato la vittoria dominando la partita come dimostrano i calci d’angolo ottenuti a confronto di quelli del Messina, 9-1, e i due pali colpiti dai mamertini nella ripresa. Quarta sfida a reti bianche e settimo pareggio in diciassette sfide per i biancoscudati, l’ottavo clean sheet di Sorrentino che mostra sicurezza sui tiri dalla distanza e decisivo nell’occasione di Moschella nel primo tempo vale un punto prezioso. Messina, tenendo conto della penalizzazione, sale a quota 14 punti.

Sold out al “Marco Salmeri” con la tribuna, la gradinata e il piccolo settore ospiti pieni per circa 1200 spettatori. Entrano a primo tempo in corso i gruppi organizzati di tifosi del Messina che in settimana si erano lamentati per il centinaio di posti nel settore ospiti ritenuti pochi che hanno preso posto in piedi sul lato corto riservato agli ospiti e non sulla tribuna lì allestita.

Novità di formazione per il Messina che manda in campo Tedesco, nuovo arrivato, al posto di Tourè che dopo quattordici partite consecutive titolare nell’attacco non è neanche in panchina e salta la prima partita della sua stagione. Assente in distinta anche Tesija, per lui forse antipasto di partenza in questa finestra di mercato imminente. In difesa come quinto di sinistra non c’è né Bombaci, che aveva fatto quel ruolo nelle ultime tre, e neanche Pedicone che ricopre quel ruolo e tesserato pochi giorni fa, ritorno tra i titolari per Orlando. Tra i nuovi in panchina Pedicone e Matese, che subentrano bene a partita in corso, nelle file del Milazzo in campo da subito gli ex Giunta e Curiale.

Primo tempo

Possesso palla iniziale del Messina ma attacca subito il Milazzo, al 2′ punizione di Giunta dalla corsia laterale che invece di mettere in mezzo prova in porta, Sorrentino attento manda in angolo. Sulla battuta prova Franchina di testa pallone fuori ma ancora corner per i mamertini. Sul secondo calcio dalla bandierina Giunta prova la conclusione al volo ma spara completamente fuori bersaglio. All’11’ punizione dal limite per il Milazzo, con lievi proteste per un eventuale rigore, sul pallone Giunta e Dall’Oglio quest’ultimo mira sul primo palo alle spalle della barriera Sorrentino allunga in angolo. Al 16′ rischia tantissimo Orlando che trattiene con una mano sulla spalla Dall’Oglio, quest’ultimo va a terra, l’arbitro lascia correre e anzi guarda severamente il giocatore mamertino, mail Messina ha rischiato.

Al 22′ prima occasione anche per i biancoscudati. Pallone scodellato a centro area dalla trequarti campo da Saverino, Bosia di testa indirizza verso la porta, il Milazzo si salva e spazza. Mileto, portiere under mamertino, resta a terra e l’arbitro ferma il gioco. Al 26′ Trasciani anticipa Curiale nettamente, Tedesco in proiezione offensiva imbuca per Roseti che perde il contrasto spalla a spalla e Mileto recupera il pallone senza problemi nella propria area. Partita molto fisica con tanti contrasti e pubblico locale che esplode ad ogni fischio contro. Al 41′ primo calcio d’angolo anche per il Messina, Saverino si incarica della battuta, ma viene fischiato fallo in attacco e l’azione non porta a nulla. Al 45′ dal quarto corner per il Milazzo Moschella calcia da fuori area e sfiora il vantaggio, pallone che esce a fil di palo e nuovo tiro dalla bandierina per i rossoblù. Assegnati due minuti di recupero a fine prima frazione di gioco, i locali chiudono in avanti col possesso palla e battendo due corner negli ultimi trenta secondi.

Secondo tempo

La ripresa inizia senza cambi su nessuna delle due panchine, come già nel primo tempo al 50′ Giunta dalla fascia batte una punizione direttamente in porta Sorrentino devia in angolo. Sugli sviluppi del corner Pipitone mette al centro per Moschella, girata acrobatica per lui con Sorrentino che para. Al 54′ ancora pericoloso il Milazzo sulla propria fascia destra, Pipitone si accentra e da fuori area prova col mancino a giro che termina di poco largo. Al 57′ Bosetti combina con Franchina e il cross in area velenoso arriva tra le braccia di Sorrentino ma poteva essere deviato in porta. Superata l’ora di gioco, dopo il colpo di testa di Moschella largo, il Messina opera il primo cambio, esce Roseti ed entra Fravola.

Al 69′ Milazzo vicinissimo al gol con il colpo di testa di Moschella, su cross di Greco, che si stampa sul palo, Sorrentino sarebbe stato battuto. Sulla palla vagante la rimette in mezzo Bosetti, Curiale prova in acrobazia ma viene maltrattato dalla difesa lamentandosi nonostante avesse concluso verso la porta. Bosetti al 71′ su punizione tenta la battuta direttamente in porta. Messina assediato e lo dimostra anche il nono calcio d’angolo per i rossoblù contro l’unico battuto dai biancoscudati. Primo cambio anche per il Milazzo, fuori l’ex Curiale e dentro La Spada, cambi anche per il Messina prime presenze per Pedicone e Matese che rilevano rispettivamente Bosia e Tedesco.

Si entra nell’ultimo quarto d’ora con il Milazzo che continua a collezionare calci piazzati, al 77′ proprio da una punizione dal vertice destro dell’area di rigore Dall’Oglio cerca la porta, la palla gira e si stampa praticamente sul sette. Un altro piazzato all’82’ con Giunta, Sorrentino smanaccia, sulla palla che torna fuori area Giunta la rimette dentro, spizza Corso poi Greco tutto solo ad un metro dalla porta non inquadra lo specchio. Ancora cambi per il Messina che resta senza attaccanti di ruolo in squadra con Maisano che si ritrova terminale e punto di riferimento offensivo negli ultimi minuti. Si arriva alla conclusione dei novanta minuti e vengono concessi cinque minuti di recupero aggiuntivi, occasione al secondo minuto di recupero Matese combina con Pedicone a sinistra, ma il cross viene allontanato.

Ss Milazzo – Acr Messina 0-0

Ss Milazzo (3-5-2): Mileto; Runza, Marco Greco, Corso; Pipitone, Dall’Oglio, Giunta, Moschella (dal 83′ Sardo), Franchina (dal 78′ Currò); Curiale (dal 73′ La Spada), Bosetti.

In panchina: Quartarone, Cassaro, Salvo, Gabriele Greco, Morabito, Vaiana.

Allenatore: Giuseppe Truglio.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 75′ Pedicone); Maisano, Saverino (dal 83′ Clemente), Garufi, Aprile, Orlando; Roseti (dal 62′ Fravola), Tedesco (dal 75′ Matese).

In panchina: Paduano, Zucco, Azzara, Yekalej, Bombaci.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Ammoniti: De Caro 70′ (Me), entra in diffida; Romano dalla panchina al 94′ (Me).

Calci d’angolo: 9-1. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Michele Buzzone di Enna.

Assistenti: Alessio Reitano di Acireale & Stefano Orlando di Modena.