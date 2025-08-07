Con un bastone in auto ma senza motivo: denunciato

MESSINA – I carabinieri della compagnia di Messina Sud proseguono nella loro attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità e dell’attività di spaccio, ma anche alla maggiore sicurezza stradale. E non a caso i militari nei giorni scorsi hanno elevato diverse contravvenzioni. Tra queste è scattata anche la denuncia per un uomo trovato in possesso di un bastone di legno, ma senza alcun motivo.

Inoltre i carabinieri hanno sequestrato la patente a un automobilista trovato ubriaco alla guida e deferito due uomini, uno per guida senza patente con recidiva nel biennio e l’altro per aver esibito una patente risultata falsa. Infine sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe 4 giovani tra i 22 e i 30 anni.