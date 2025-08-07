 Con un bastone in auto ma senza motivo: denunciato

Con un bastone in auto ma senza motivo: denunciato

Redazione

Con un bastone in auto ma senza motivo: denunciato

giovedì 07 Agosto 2025 - 17:30

MESSINA – I carabinieri della compagnia di Messina Sud proseguono nella loro attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità e dell’attività di spaccio, ma anche alla maggiore sicurezza stradale. E non a caso i militari nei giorni scorsi hanno elevato diverse contravvenzioni. Tra queste è scattata anche la denuncia per un uomo trovato in possesso di un bastone di legno, ma senza alcun motivo.

Inoltre i carabinieri hanno sequestrato la patente a un automobilista trovato ubriaco alla guida e deferito due uomini, uno per guida senza patente con recidiva nel biennio e l’altro per aver esibito una patente risultata falsa. Infine sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe 4 giovani tra i 22 e i 30 anni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il ponte tra rischio penali, certezze a destra e incubi a sinistra
Bonus parrucche per le donne siciliane: come ottenerlo
Ordine degli ingegneri di Messina, si è insediato il nuovo Consiglio: i nomi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED