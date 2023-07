Concerto dei Pinguini Tattici, "all'uscita dallo stadio file interminabili" - Tempostretto

Il racconto di uno spettatore sull'esperienza vissuta al termine dell'evento al San Filippo

MESSINA – Riportiamo il racconto di Diego Indaimo, socio di Tempostretto, sull’esperienza vissuta domenica sera, da spettatore, al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio San Filippo. “Intorno alle 17 – esordisce Indaimo – ho parcheggiato il mio mezzo personale presso l’area di parcheggio Gazzi, a ridosso del capolinea del tram, per proseguire da quel punto in poi usufruendo della navetta Atm predisposta per questo servizio. Acquistato il biglietto (4 euro per andata e ritorno) sono arrivato in pochi minuti presso lo svincolo San Filippo proseguendo l’ultimo tratto in salita a piedi, arrivando in largo anticipo sul luogo dell’evento. Servizio impeccabile effettuato da Atm. Ho quindi assistito al bel concerto del gruppo ed a fine concerto ho lasciato lo stadio dirigendomi verso le navette Atm per poter usufruire del servizio per tornare al terminal Gazzi”.

Il rientro a casa

“Ovviamente – prosegue Diego Indaimo – ero cosciente che le diverse migliaia di persone che hanno abbandonato lo stadio tutte in una volta non avrebbero consentito un servizio celere per le navette ma mai avrei pensato di trovarmi davanti lo scenario che adesso vi racconto: innanzitutto l’enorme massa di persone che scendeva dallo stadio verso la statale era particolarmente lenta, con momenti anche di calca preoccupante, dopo qualche centinaio di metri si è capito anche il perché: nel bel mezzo della discesa si trovavano alcuni capannelli di gente ferma davanti a venditori ambulanti di acqua, posti proprio nel bel mezzo della carreggiata. Dopo circa 30 minuti di discesa finalmente raggiungo sulla strada statale ma mi ritrovo davanti ad una situazione di caos totale: una fila interminabile di auto, motorini, miste a persone che camminano a piedi, blocca del tutto la viabilità. Per quasi un’ora non si riesce a sbloccare la situazione. Ovviamente rinuncio ad usufruire del servizio navetta, anche perchè le stesse non riescono neanche ad usicre dal posto nelle quali si sono fermate per fare salire gli utenti, e proseguo a piedi fino ad arrivare sul viale Gazzi, ci metto 30 minuti durante i quali cammino accanto a file interminabili di auto immobilizzate nel traffico, all’interno delle quali si trovano anche due ambulanze con sirena spiegata, immobilizzate, senza capire esattamente da cosa dipenda il problema. Raggiungo finalmente il mio mezzo e proseguo verso la zona nord fino ad arrivare a casa intorno alle 02:00, circa 3 ore dopo la fine del concerto…”.

“Messina può ospitare grandi eventi, ma bisogna migliorare la gestione”

“Ovviamente – continua Indaimo – parlo da non addetto ai lavori ed ovviamente non avrei mai preteso di trovare una situazione di “calma” all’uscita dello stadio, ma mi chiedo come sia possibile che durante un evento del genere sia consentito al traffico veicolare “normale” di imboccare strade che sono interessate da un flusso così importante di persone e mezzi, determinando la paralisi di tutta la zona, mi chiedo come sia stato possibile che i pullman organizzati, perfettamente allineati per ripartire verso l’autostrada, siano rimasti imbottigliati anche loro in questo caos, aggravando la già insostenibile situazione? Capisco anche la perenne carenza di personale delle forze dell’ordine ma ho riscontrato anche una particolare carenza degli stessi, sicuramente impegnati in altre zone, in alcuni punti nevralgici, come ad esempio l’incrocio con lo svincolo San Filippo e gli accessi dalle vie limitrofe.

A mio avviso Messina può davvero diventare un punto di riferimento per eventi del genere – conclude Diego Indiamo – ma forse bisogna concentrarsi un po’ meglio sulla gestione di situazioni come queste, per non macchiare bellissime serate come quella di ieri con ricordi poco piacevoli”.

