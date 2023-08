Concluse le riprese del film di Siani, i retroscena sulla scelta di Milazzo

A conclusione delle riprese dell’ultimo film di Alessandro Siani svelati i retroscena che hanno portato alla scelta di Milazzo come location

MILAZZO – Sarà distribuito nei cinema il prossimo 1 gennaio 2024 l’ultimo film di Alessandro Siani, le cui riprese si sono svolte nella città di Milazzo: “Può accadere anche nelle famiglie migliori”.

A distanza di qualche giorno dalla partenza della troupe, vengono svelati i retroscena che hanno reso la città del Capo la location ideale per ospitare le riprese del film. Tutto è iniziato, si legge in una nota stampa, durante un workshop tenutosi a Patti. All’incontro la casting director Marita D’Elia ha parlato dell’intenzione di girare il film in Sicilia e, in particolare, all’interno di una sontuosa villa. A proporre Milazzo e “Villa Paradiso Bonaccorsi” è stato poi il management Paolo Inglese, la cui proposta -dopo i necessari sopralluoghi- ha ricevuto il benestare della produzione.

Adesso bisogna soltanto attendere il prossimo anno per poter vedere Milazzo sul grande schermo, intanto Siani ha voluto commentare l’esperienza appena conclusasi: «Sono molto soddisfatto di queste lunghissime settimane di riprese realizzate qui a Milazzo. Ho trovato un’ambiente accogliente e di questo ringrazio tutti quanti. Abbiamo lavorato con temperature altissime da record stagionale e nessuno si è risparmiato. Ringrazio anche tutto il cast tecnico, il mio aiuto regia Filippo Orobello, l’assistente alla regia Matteo Spagni, il direttore della fotografia Tani Canevari, l’organizzatore generale Luciano Lucchi, il direttore di produzione Lorenzo Battisti, l’ispettore di produzione Jacopo Caffarini».

Tra i volti noti nel cast del film, che narra le tragicomiche vicende di una famiglia benestante, Cristiana Capotondi (La mafia uccide solo d’estate), Dino Abbrescia (Cado dalle Nubi), Antonio Catania (L’ora Legale), Sebastiano Somma (Un caso di coscienza), Anna Galiena (Prosciutto, Prosciutto), Lucia Sardo, Sergio Friscia e Rosario Petix.