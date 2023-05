Concorsi al Comune, ci siamo: l'1 giugno la prima prova preselettiva - Tempostretto

Si comincerà dal concorso per 50 unità nella categoria C, profilo di Istruttore Tecnico

MESSINA – A diversi mesi dalla chiusura dei termini per le presentazioni delle domande, la macchina organizzativa dei concorsi al Comune di Messina si rimette in moto. Il prossimo 1 giugno saranno due le sessioni della prova preselettiva per la posizione di istruttore tecnico, per cui servirà “riempire” 50 posizioni. I candidati, si legge nel documento, sono 2.011 e si divideranno in due fasce orarie, alle 13 e alle 16.30.

A 15 giorni dalla prova, chi si è candidato per sostenere l’esame riceverà una mail con la procedura da seguire. Attendono, invece, i candidati per le altre posizioni. In tutto i posti banditi dal Comune di Messina nelle categorie C1 e D1 sono 341 e la selezione sarà gestite in modalità telematica dalla società Selexi Srl.