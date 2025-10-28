 Condofuri. Muore a 17 anni in un incidente tra scooter e automobile

Dario Rondinella

martedì 28 Ottobre 2025 - 07:52

Il giovane mentre si trovava a bordo del suo scooter quando, si sarebbe scontrato frontalmente con un’automobile

CONDOFURI – Ancora una tragedia sulle strade del Reggino. Nella serata di ieri, in contrada Santa Lucia di Condofuri, un terribile incidente è costato la vita a un ragazzo di soli 17 anni, Domenico Petrulli.

Dalle prime ricostruzioni, il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si sarebbe scontrato frontalmente con un’automobile che sopraggiungeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e per il 17enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane centauro. Presenti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno eseguito i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del tragico impatto.

La notizia della morte di Domenico Petrulli ha scosso profondamente la comunità di Condofuri, lasciando nello sconforto familiari, amici e conoscenti del ragazzo, descritto da tutti come solare e pieno di vita.

