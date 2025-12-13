Autovelox, controlli della velocità nelle autostrade A18 e A20

La Polstrada comunica le verifiche dal 15 al 21 dicembre nella Messina-Catania e Messina-Palermo

MESSINA – La Polizia Stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno,

gli strumenti di controllo della velocità.

I servizi saranno effettuati da lunedì 15 sino a domenica 21 Dicembre 2025, sulle tratte autostradali A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità, secondo il seguente calendario:

Catania, alternativamente, in entrambi i sensi di marcia. Ricordiamo i limiti attuali: sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo;

di maltempo. Le sanzioni in sintesi: fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173

euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 543 e 2.170 euro,

decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una

sanzione pecuniaria compresa 845 e 3.382, con la decurtazione di 10 punti sulla

patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici

mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

“Particolare attenzione verrà, inoltre, rivolta agli eccessi di velocità commessi dai conducenti dei veicoli commerciali e di trasporto persone (autobus e mezzi pesanti) anche attraverso la lettura fornita dai sistemi di bordo quali i cronotachigrafi e i tachigrafi digitali”, fa sapere la Polstrada.