Traiettorie umane, a Messina il festival su storie, percorsi e visioni dell’essere umano

Il programma degli appuntamenti tra il MuMe e altri luoghi della città, tra il 14 e il 21 dicembre

Messina – Spettacoli, incontri e laboratori dedicati ai temi dell’identità, della memoria, delle fragilità e delle trasformazioni sociali. E’ questo Traiettorie Umane, il festival con la direzione artistica del regista Luca Fiorino che ha la giornalista Gisella Cicciò come madrina.

La prima edizione del Festival, che mira a raccontare le strade infinite dell’esperienza umana, ponendo al centro l’incontro tra le persone, sarà articolato su tre aree tematiche. Tre percorsi ugualmente caratterizzati dall’approccio interdisciplinare e partecipativo che diventa contenitore di linguaggi diversi e contemporanei, capaci di delineare dei tragitti profondamente umani dove arte, scienza, cultura e temi sociali si intrecciano per indagare l’essere umano in tutta la sua complessità.

Sede principale degli eventi sarà il Museo Regionale Accascina di Messina, mentre altri si svolgeranno anche all’interno degli istituti secondari di secondo grado e in luoghi istituzionali della città di Messina, trasformando così il festival in una realtà diffusa e presente sul territorio. Traiettorie umane ha il patrocinio della Fondazione dell’Avvocatura messinese, presieduta da Vincenzo Ciraolo, e dell’Ordine degli avvocati di Messina, presieduta da Paolo Vermiglio (entrambi nella foto d’apertura con Gisella Cicciò).

Il programma

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito

Museo Regionale Accascina di Messina

• 14 dicembre, h 17:30 – Quanto resta della notte

di e con Salvatore Arena – Mana Chuma Teatro

• 18 dicembre, h 21:00 – Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, regia di Luca Fiorino in collaborazione con Astra Laboratorio Permanente per Attori e Oltredanza

• 19 dicembre, h 21:00 – Incanti e Macerie – primo studio su Messina,

da “Messina tra macerie e incanti” di Giuseppe Ruggeri – mise en espace di Luca Fiorino in collaborazione con Astra Laboratorio Permanente per Attori e Oltredanza

• 20 dicembre, h 21:00 – Il Perdono di e con Eugenio Papalia – dal romanzo di Mario Spinella, produzione Taomai

• 21 dicembre, h 17:30 – I miei occhi cambieranno da “Certo che mi arrabbio” di Celeste Brancato – con Federica De Cola, mise en espace a cura di Giampiero Cicciò, Francesca Cannavò, Renzo Di Chio.

Con la partecipazione di Marzia Villari.

produzione Invento – lavorare d’incanto

Panel e tavole tematiche

18 – 19 – 21 dicembre: Emp@ty – emozioni contro il cyberbullismo e la violenza di genere Museo Regionale di Messina

18 dicembre h 11, a cura di Gisella Cicciò con i relatori: Ing. informatico Paolo Carilli – Ieeng Solution; Ing. informatico Alessio Mantineo – Ieeng Solution; Dott.ssa Marina Nicoletti – psicologa; Dott.ssa Chiara Ricco Galluzzo – referente Questura di Messina per la violenza di genere; Dott. Antonio Fabio Runfolo – Dirigente Polizia Postale di Messina, esperto di cyberbullismo; Dott.ssa Marinella Ruggeri – neurologo, psicoterapeuta rogersiano, esperta di cyberbullismo, sexting e violenza di genere; Dott.ssa Carmen Saccà – pedagogista clinica, counsellor della gestalt psicosociale. In collaborazione con Unicef e Ieeng Solution

• Verso Messina – come eravamo, come saremo Museo Regionale di Messina 19 dicembre h 11. A cura di Milena Romeo con relatori: Prof. Marco Boncoddo – storico, docente e giornalista; Prof. Marco Grassi – storico, docente e giornalista; Prof. Filippo Grasso – docente universitario, esperto in analisi di mercato e turismo; Dott. Giuseppe Ruggeri – medico, scrittore e giornalista. In collaborazione con Associazione Cara Beltà

• L’arte della guarigione – esperienze di medicina narrativa – Palazzo dei Leoni di Messina, 21 dicembre h 11. A cura di Nancy Antonazzo con relatori: Dott.ssa Marina Nicoletti – psicologa; Dott.ssa Santina Paratore – medico oncologo; Dott. Giuseppe Ruggeri – medico, scrittore e giornalista; Dott.ssa Antonina Santisi – Direttrice dell U.O.C di psicologia ASP di Messina. In collaborazione con Terremoti di Carta e la partecipazione di Katia Pesti in “La musica come specchio che cura”.

Laboratori

12 – 21 dicembre – Palazzo dei Leoni – Palacultura – Galleria d’arte moderna e contemporanea di Messina

• Messina Futura – incontri negli istituti secondari di secondo grado

• Quando Messina non ebbe un domani – 19 dicembre h 15 alla Galleria d’Arte Contemporanea e Moderna “Lucio Barbera” Contest di linguaggi artistici ispirati all’opera di Julien Green dedicata al terremoto di messina del 1908 e intitolata “Quando Messina non ebbe un domani”, in collaborazione con Terremoti di carta e Astra Laboratorio Permanente per Attori

•Albe di orizzonti futuri – 20 dicembre h 15 a Palazzo dei leoni – Salone degli Specchi A cura di Nancy Antonazzo e Marco Boncoddo. Laboratorio di scrittura creativa incentrato su tematiche sociali e di identità territoriale, in memoria di Mario Falcone. In collaborazione con Terremoti di Carta

•Traiettorie del sentire – L’arte biografica della cura 21 dicembre h 15 al Palacultura

A cura della dott.ssa Marina Nicoletti Laboratorio esperienziale di Narrative Based Medicine per adolescenti. Ispirato alla prospettiva fenomenologica della Gestalt therapy. Con la partecipazione di Katia Pesti in “La musica come specchio che cura”