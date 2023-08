Condofuri. Un nuovo drammatico incidente stradale, vittime due fratelli - Tempostretto

I due, nel tardo pomeriggio di ieri, a bordo dell'auto su cui viaggiavano è andata a finire in un burrone, dopo essersi cappottata

CONDOFURI – Si continua a morire sulle strade calabresi. Vittime di un altro incidente stradale due fratelli di 70 e 73 anni, Pasquale e Domenico Manti. I due, nel tardo pomeriggio di ieri, a bordo dell’auto su cui viaggiavano è andata a finire in un burrone, dopo essersi cappottata. Il fatto è avvenuto sulla strada provinciale, nei pressi della frazione Mangani. Il 70enne (Pasquale) alla guida è morto sul colpo, mentre il fratello Domenico, è deceduto poco dopo essere giunto in ospedale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco e le forze dell’Ordine.